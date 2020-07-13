«Теперь понятно». Бабарико и Цепкало за реформы, а Лукашенко - против. Так они нужны или нет?

Источник материала: Tut.by

Представительства международных финансовых институтов, отечественные исследовательские центры и даже претенденты на пост президента уверяют, что для роста экономики Беларуси нужны реформы. В это время из правительства ушли чиновники, которых называли реформаторами, а президент считает , что во время реформ некоторые «набьют карманы», а люди останутся в проигрыше. Какие именно реформы нужны стране, что они изменят и можно ли обойтись без них? Отвечаем вместе с представительством Всемирного банка в Беларуси.

Опять про реформы. Разве без них мы плохо живем? Белорусские власти поставили амбициозную цель через пять лет достичь ВВП в 100 млрд долларов. Даже без учета осложнений, вызванных эпидемией коронавируса, без ускорения экономического роста прийти к такому показателю не получится. По подсчетам экспертов Исследовательского центра ИПМ, для достижения этой цели среднегодовые темпы роста реального ВВП в 2019—2025 годах должны составлять 2,6% при уровне инфляции не более 6%. Всемирный банк прогнозирует, что следующее десятилетие может оказаться для Беларуси сложным. Непростое внутренне состояние экономики усложняется воздействием внешних шоков — российского налогового маневра и пандемии коронавируса, которые ведут к резкому сокращению объемов экспорта и выручки, и росту долга по отношению к ВВП. Возможная стагнация экономики, а вместе с ней возможные миграционные ограничения соседних стран, негативно скажутся на рынке труда. В Беларуси высокий человеческий потенциал, достаточно развитая инфраструктура и хорошее географическое положение. Это хорошая база для обеспечения экономического роста. Но не приносящие отдачи государственные инвестиции сдерживают имеющийся потенциал. «В этой ситуации необходимо менять правила регулирования и проводить экономическую политику, способствующую развитию рыночных сил. Иными словами, необходимо проводить реформы», — подчеркивают специалисты Всемирного банка.

Какая от реформ польза? Беларуси выгодно ускорить переход от экономики с доминирующей ролью государства к рыночной экономике. Это возможно при принятии мер, позволяющих частному сектору развиваться, создавать рабочие места и увеличивать занятость, тем самым стимулируя экономический рост. Международные организации советуют Беларуси провести реформы в ряде секторов экономики, проанализировать госсектор и принять меры, которые позволят ему перестать поглощать бюджетные ресурсы, а начать генерировать прибыль и экономический рост.

Как они помогут росту экономики? У Беларуси есть сильные стороны в виде производственной базы и инженерных навыков, а также квалифицированной рабочей силы. Для того чтобы получать отдачу от имеющихся преимуществ, необходимы преобразования в банковской системе, регулировании коммерческой деятельности, системе управления государственными финансами, социальной защите. Реформы помогут создать условия, при которых компаниям, предпринимателям, и наемным работникам будет легче инвестировать, конкурировать, брать на себя коммерческие риски для продвижения новых идей, реализации продукции как в Беларуси, так и за ее пределами. Суть в том, чтобы преобразования привели к созданию более предсказуемых, удобных и прозрачных условий для бизнеса, позволяя привлекать средства, технологии и навыки отечественных и иностранных инвесторов. Улучшение работы банковского сектора позволит эффективней направлять сбережения людей, хранящиеся в виде депозитов, на инвестиции более производительных фирм, нуждающихся в ресурсах. В свою очередь, укрепление системы социальной защиты позволило бы поддержать потерявших работу, предоставив им необходимые средства в период поиска нового рабочего места. Наконец, повышение эффективности госпредприятий позволило бы сэкономить бюджетные средства, которые могли бы быть направлены на улучшение работы здравоохранения, образования, и качества инфраструктуры, а также повысить конкурентоспособность госкомпаний на внешних рынках. Реализованные в совокупности, эти меры способны запустить «благотворный цикл» экономического роста и развития, в основе которого лежало бы расширение частного сектора и более эффективный госсектор. Таких условиях в экономике появляются новые рабочие места, растет благосостояние людей и повышаются доходы бюджета. По оценкам Всемирного банка, в этом случае предстоящее десятилетие стало бы периодом новых возможностей для страны.

И все же, какие именно нужны реформы? Условия для Беларуси складываются не самые благоприятные. Перед правительством стоит задача сделать большие шаги с минимальными затратами, для этого важно оптимизировать государственные расходы. Что может означать сдерживание увеличения расходов в сферах, которые не дают отдачи в плане экономического роста, при одновременном сосредоточении внимания на тех секторах, которые способствуют экономическому росту (здравоохранение, образование, продуктивные госинвестиции). Во-вторых, при проведении реформ важно укрепить систему социальной защиты. Это поможет населению перейти в новые, развивающиеся и более производительные сектора. Во Всемирном банке подчеркивают, что учитывая ограниченные бюджетные средства, система социальной защиты должна быть ориентирована на самых бедных, — безработных и наиболее уязвимые группы. Третье направление — это реформа сектора госпредприятий. Несмотря на крупные инвестиции, поступающие в этот сектор, он теряет долю рынка в стране и за рубежом, а также свою долю в занятости. Поэтому основная задача здесь — повышение эффективности и конкурентоспособности. «Модернизация системы управления госпредприятиями позволит внедрить более эффективные методы управления, повысит их подотчетность и прозрачность, улучшит управление производственными процессами, тем самым снизив потребность в господдержке», — обозначают специалисты Всемирного банка. Анализ госпредприятий позволит выделить жизнеспособные, провести их операционную и финансовую реструктуризацию. Четвертое направление — дедолларизация экономики. Здесь принципиально сокращение объема кредитов и депозитов в иностранной валюте. Так как из-за высокой степени долларизации экономики многие предприятия и домохозяйства стали уязвимыми к резким колебаниям обменного курса, способным подорвать их финансовое положение. В-пятых, двигатель экономического роста в развитых странах — частный сектор. В Беларуси государство активно участвует в экономических процессах, напрямую через госпредприятия и косвенно через регулирование экономики. В некоторых ключевых секторах госпредприятия доминируют, а частные инвестиции ограничены. Увеличение частных инвестиций и увеличение рабочих мест невозможно без обеспечения равных условий деятельности для частного и государственного секторов. Иными словами, в этом направлении важно сокращение регуляторной нагрузки и бюрократизма.

Как скоро реформы дадут эффект? Реформы не проводятся нахрапом. Это относительно долгий процесс последовательных шагов и решений. Однако эффект от некоторых из них может быть заметным довольно быстро. Но в целом потребуются годы, чтобы увидеть результаты реформ. Индикатор успешности начавшихся реформ — это реакция финансовых рынков, подчеркивают во Всемирном банке. Если инвесторы считают, что планы реформ заслуживают доверия, и есть политическая воля к их реализации, то можно ожидать снижения процентных ставок по займам, притока иностранного капитала для финансирования инвестиций. В таких условиях внутренние инвесторы тоже начинают реализацию своих инвестиционных планов, вместо того, чтобы откладывать их до лучших времен. Население с большей охотой будет тратить средства, а не только копить на «черный день». Все это запускает эффективный «благотворный цикл», который, в свою очередь, стимулирует экономический рост. Такие эффекты доверия, как правило, усиливают положительное влияние реформ в среднесрочной перспективе. Например, упрощение правил ведения бизнеса дает предприятиям возможность начать работать в ранее закрытых для них секторах. Усиление конкуренции ведет к снижению цены и росту спроса. Реформы банковского сектора могут обеспечить увеличение объемов финансирования для долгосрочных инвестиций. Всемирный банк подчеркивает необходимость многоотраслевого или комплексного подхода к проведению реформ, охватывающего все названные области, которые дополняют и усиливают друг друга. Пренебрежение какой-либо одной областью будет означать, что желаемый эффект для экономического роста может не реализоваться.

Почему МВФ и Всемирный банк предлагают Беларуси реформы? В чем их интерес? Всемирный банк, например, представляет собой добровольное партнерство 189 стран мира, разделяющих цели сокращения бедности и поддержки социально-экономического развития, и выступающих его акционерами. Одна из его целей на ближайшие десятилетия — сокращение бедности и повышение уровня жизни людей. Для этих целей банк предоставляет странам-членами займы и кредиты по ставкам ниже рыночных, а также грантовое финансирование. Деньги идут на образование, здравоохранение, госуправление, инфраструктуру, развитие финансового сектора, поддержку частного сектора, сельское хозяйство, а также защиту окружающей среды и управление ресурсами. Недавно Всемирный банк предоставил Беларуси заем в размере 90 млн евро на закупку необходимых средств защиты и оснащение реанимаций для борьбы с коронавирусом. В то же время Всемирный банк разрабатывает рекомендации в сфере экономической политики, проводит аналитическую и исследовательскую работу, предоставляет техническую помощь. Соглашаться на них или нет, решает правительство страны. Но взгляд со стороны и компетенции экспертов организации позволяют выявить приоритетные направления преобразований и ожидаемый эффект, определить перспективные сферы финансирования, чтобы силы и ресурсы не были потрачены впустую. Обязать Беларусь проводить реформы не может ни одна страна или международная организация. Они могут давать рекомендации, консультировать, а также оказывать финансовую поддержку на эти цели. Какие, как и когда проводить реформы, решать самой Беларуси.

Во сколько Беларуси обойдутся реформы? Оценить стоимость реформ не так просто. Все зависит от их масштаба, сроков, состояния страны в момент начала реформ. В любом случае, это недешево. Однако в случае Беларуси отказ от преобразований ведет к ежегодным потерям государственных ресурсов и упущенных инвестиций. А деньги под реформы можно взять в кредит, причем под низкую ставку. «Возможно, более уместно задать вопрос, сколько Беларусь потеряет, не проведя определенные реформы, и где она может быть через 10 или 20 лет, если реформы не будут проведены?», — отвечают на это в представительстве Всемирного банка.

У нас уже и так скопился крупный государственный долг Страна не обязательно должна быть богатой для того, чтобы провести реформы. Литва на момент начала реформ в 1990-х годах имела схожие экономические трудности. Теперь она почти в три раза богаче Беларуси, отмечает банк. Грузия, когда начала проводить свои реформы, была в критическом экономическом положении. Когда начались реформы в Польше, магазины в Варшаве были пустыми, но, когда Польша вступила в ЕС в 2004 году, она была уже в два раза богаче, чем Беларусь, приводят примеры эксперты Всемирного банка. Всемирный банк и другие международные организации не раз выражали готовность сотрудничать и поддерживать белорусское правительство в проведении реформ посредством предоставления технической помощи, консультативной поддержки и финансирования. Кроме этого страна, в которой проводятся реформы, является более привлекательной для иностранных и внутренних частных инвесторов. Например, развитие местного фондового рынка может стать перспективным каналом для отечественных вкладчиков. Иностранные и внутренние инвесторы, международные финансовые организации и двусторонние партнерские отношения могут вместе обеспечить достаточный приток средств.

Но люди не хотят реформ Поддержка со стороны населения важна для успешности реформ. Экономист Сергей Гуриев, опираясь на исследования, отмечал, что реформы не всегда приводят к росту благосостояния всех социальных групп. Однако если общество оценивает реформы положительно, то они с большей вероятностью завершатся успешно. Какое-то время в Беларуси население действительно опасалось реформ. Но ситуация меняется. Исследование ИПМ 2018 года показало, что более 45% населения на тот момент было на стороне рыночной экономики, значит, было готово поддержать соответствующие реформы.

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