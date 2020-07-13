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Венгрия внесла Беларусь в «красную» зону

13.07.2020 16:48 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш объявил о более строгих ограничениях на въезд в Венгрию .

Венгрия имеет один из самых низких показателей распространенности коронавируса в Европе (4247 случаев за все время), и Будапешт хочет защитить свою страну от импортированных случаев, пишет Наша нива.

В своем официальном обращении вчера Гергей Гуляш подчеркнул, что ситуация с инфекцией в стране стабилизируется, но вспышки все еще происходят за рубежом. Поэтому, сказал Гуляш, необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить возврата инфекции.

Венгрия делит страны на «зеленые», «желтые» и «красные» категории.

Жителям «зеленой» категории разрешено въезд без ограничений.

Из «желтых» стран будет разрешено въезд, но при определенных условиях. Если у человека нет подозрений на наличие коронавируса, он должен пройти обязательный карантин в течение 14 дней. Карантина можно избежать, только представив результаты двух отрицательных тестов на коронавирус, которые были проведены за последние пять дней с разницей в 48 часов. Сертификаты об отсутствии инфекции должны быть переведены на венгерский или английский.

Сейчас в желтую категорию попадают Болгария, Португалия, Румыния и Швеция, а также страны, не входящие в ЕС, Россия, США, Великобритания, Норвегия, Сербия, Япония и Китай.

Страны в «красную» категорию, где ситуация с коронавирусом серьезная, не могут попасть в Венгрию.

Наряду с Беларусью в эту категорию попали Белоруссия, Албания, Молдова, Босния, а также страны Африки, Азии и Южной Америки.

 
 
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Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш объявил о более строгих ограничениях на въезд в Венгрию .
 
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