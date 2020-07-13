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Новые данные о коронавирусе

13.07.2020 16:53 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

За последние сутки (13 июля) заболели коронавирусов 182 человека, умерло 4 пациента.

Об этом сообщил в официальном телеграм-аккаунте Минздрав Беларуси.

По данным ведомства, выздоровели и выписаны 55 тыс. 492 пациента с подтвержденным ранее диагнозом COVID-19.

Всего проведено 1 млн 141 тыс. 580 тестов.

Отмечается, что за весь период пандемии на территории Беларуси умерло 468 человек. Минздрав неизменно сообщает, что умершие – люди «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Таким образом, по официальным данным, в стране пятый день подряд число новых зараженных составляет менее 200 человек в сутки.

Напомним, 12 июля количество зараженных составляло 64 932 (+ 167); 11 июля - 64 767 (+163); 10 июля - 64 604 (+193).

 
 
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За последние сутки (13 июля) заболели коронавирусов 182 человека, умерло 4 пациента. Об этом сообщил в официальном телеграм-аккаунте Минздрав Беларуси.
 
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