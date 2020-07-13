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Перечислены все опасные симптомы коронавируса

13.07.2020 16:51 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Перечислены все опасные симптомы коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2 поражает не только дыхательные пути, но и другие органы, в связи с чем COVID-19 нужно рассматривать не только как респираторное заболевание. Такой вывод сделали исследователи из Колумбийского университета в США. Их обзор, где названы все опасные симптомы вируса, опубликован в журнале Nature Medicine. 

По словам авторов работы, коронавирус может вызвать тромботические осложнения, которые связаны с повышенной свертываемостью крови, а также дисфункцию миокарда и аритмию. Кроме того, SARS-CoV-2 способен вызвать острые коронарные синдромы, острое повреждение почек, желудочно-кишечные симптомы, гепатоцеллюлярную недостаточность, гипергликемию и кетоз. Также в список симптомов коронавируса ученые включили неврологические расстройства, поражение глаз и кожи.

Исследователи отметили, что есть достаточное количество пациентов (5-10%), которым нужен диализ. Тем временем неврологические симптомы характерны для трети всех пациентов с COVID-19. 

Такое количество разных симптомов коронавируса эксперты объяснили тем, что для заражения клеток SARS-CoV-2 связывается с клеточным рецептором ACE2, который экспрессируют многие ткани организма. Вирус наносит прямое повреждение клеткам, поэтому появляются такие разные признаки болезни. 

К примеру, повышенная свертываемость крови и появление тромбов могут быть следствием того, что патоген атаковал клетки кровеносных сосудов. Кроме того, нарушается работа иммунной системы, поэтому страдают разные органы, при этом исследователи пока не могут объяснить, почему при коронавирусе встречаются поражения сердца. Эксперты полагают, что это происходит из-за системного воспаления. 

Также специалисты дали совет по борьбе с осложнениями, которые возникают во время тяжелого течения COVID-19. В частности, стоит применять антикоагулянтные препараты, стероиды (например, дексаметазон) для подавления иммунитета и воспалительных процессов. 

Фото: pixabay

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Коронавирус SARS-CoV-2 поражает не только дыхательные пути, но и другие органы, в связи с чем COVID-19 нужно рассматривать не только как респираторное заболевание. Такой...
 
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