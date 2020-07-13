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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 13 миллионам За минувшие сутки зафиксированы рекордные 230 тысяч новых случаев. По приросту лидируют США и Индия. Эпицентром вспышки коронавируса остается регион Северной и...

За минувшие сутки зафиксированы рекордные 230 тысяч новых случаев. По приросту лидируют США и Индия. Эпицентром вспышки коронавируса остается регион Северной и Южной Америки - на него приходится свыше 6 с половиной миллионов случаев заражения.В Европе эпидситуация в целом стабилизировалась, но в отдельных странах фиксируются локальные вспышки инфекции. В нескольких регионах Испании восстановлен обязательный масочный режим. Отдельные санитарные ограничения действуют во Франции и Болгарии.А вот Финляндия сегодня сняла ограничения на поездки почти в 20 стран. Отрасли и компании тем временем подсчитывают убытки. Европейские, например, потеряли более 100 миллиардов долларов - сообщает агентство "Доу-Джонс".