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Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 13 миллионам

13.07.2020 20:02 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

За минувшие сутки зафиксированы рекордные 230 тысяч новых случаев. По приросту лидируют США и Индия. Эпицентром вспышки коронавируса остается регион Северной и Южной Америки - на него приходится свыше 6 с половиной миллионов случаев заражения.

В Европе эпидситуация в целом стабилизировалась, но в отдельных странах фиксируются локальные вспышки инфекции. В нескольких регионах Испании восстановлен обязательный масочный режим. Отдельные санитарные ограничения действуют во Франции и Болгарии. 

А вот Финляндия сегодня сняла ограничения на поездки почти в 20 стран. Отрасли и компании тем временем подсчитывают убытки. Европейские, например, потеряли более 100 миллиардов долларов - сообщает агентство "Доу-Джонс".

 
 
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За минувшие сутки зафиксированы рекордные 230 тысяч новых случаев. По приросту лидируют США и Индия. Эпицентром вспышки коронавируса остается регион Северной и...
 
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