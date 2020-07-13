МИД предупредил белорусов, которые уезжают на отдых за границу

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информацию по действующим на сегодняшний день режимам въезда и выезда в зарубежных странах. МИД отмечает, что меры, которые вводят власти разных стран, все время пересматриваются и корректируются. Ведомство рекомендует перед выездом за границу уточнять актуальную информацию в загранучреждениях страны, куда вы собираетесь ехать, а также дипломатических представительствах стран транзитного следования. Ведомство подготовило для белорусовпо действующим на сегодняшний день режимам въезда и выезда в зарубежных странах. МИД отмечает, что меры, которые вводят власти разных стран, все время пересматриваются и корректируются. Ведомство рекомендует перед выездом за границу уточнять актуальную информацию в загранучреждениях страны, куда вы собираетесь ехать, а также дипломатических представительствах стран транзитного следования.





После открытия туристического сезона в некоторых странах отмечается рост случаев коронавируса.





«Поэтому открытие зарубежными государствами туристических направлений для наших граждан не исключает, в случае ухудшения в них эпидемиологической ситуации, возврат к прежним ограничительным мерам. Просим учитывать высокую вероятность введения властями заблаговременно неанонсированных ограничений, оповещение о которых может последовать одновременно с их введением. И еще раз напоминаем, что, принимая решение о зарубежной поездке в такой ситуации, вы несете всю полноту ответственности за возможные издержки», — сказано в сообщении.









На сегодняшний день МИД помог вернуться домой более 8400 белорусам.





«Благодаря частичному смягчению мер граждане получили возможность прибыть в Беларусь регулярными рейсами из Индонезии и Венгрии. За минувшую неделю при содействии наших зарубежных коллег порядка 100 нашим соотечественникам удалось вернуться на Родину из Китая, Индии, Узбекистана и Кыргызстана», — рассказали в МИД.



