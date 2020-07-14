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Куда сходить на «Славянском базаре». Вход на многие проекты - без билета

14.07.2020 07:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году, в связи с профилактикой коронавируса, «Славянский базар» станет уличным проектом. Организаторы придумали много мероприятий на различных открытых площадках. Это и ярмарки, и «Город мастеров», и шоу от МЧС и милиции, и концерты, и конкурсы, и уличные спектакли, и ночные кинопоказы, и уютные опен-эйры во двориках музеев, библиотек, филармонии. Посмотрите, сходить на самом деле есть куда. Но не забывайте, пожалуйста, про маски, антисептик и социальную дистанцию.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Полоцкий путепровод

15 июля, 18.00 — праздничная церемония пуска транспорта по обновленному после реконструкции Полоцкому путепроводу.

Площадь Победы

17 июля, 10.00 — возложение цветов к «Трем штыкам» в День Союзного государства на «Славянском базаре».

18 июля — День молодежи на фестивале.

19 июля, 11.00−17.00 — акция МВД «За безопасность вместе!».

Площадь Свободы

16−19 июля — концертно-развлекательные программы, конкурсы; с 10.00 до 20.00 — работа палаток, которые представят разные регионы Витебщины.

16−17 июля, с 13.00 до 20.00, 18−19 июля, с 11.00 до 20.00 — концерт на сцене.

18 июля, 12.00−16.00 — открытый турнир национальных танцев.

19 июля, 11.00−13.00 — открытый областной конкурс народной музыки и частушек «А музыкі граюць, граюць…».

Культурно-спортивный комплекс Летнего амфитеатра

16 июля, 14.30 — поднятие флага «Славянского базара».

Площадь лауреатов в Летнем амфитеатре

16 июля, 15.00 — открытие звезды обладателя специальной награды президента «Через искусство — к миру и взаимопониманию».

Улица Толстого, «Арт-пространство на Толстого, 7», Пушкинский мост, Пушкинская площадь, сквер Маяковского

16−19 июля — фэст уличного искусства «На семи ветрах».

Площадка у концертного зала «Витебск»

17−19 июля — конкурсы, танцевальные программы, концерты, ночные кинопоказы.

Улицы Пушкина и Толстого

16−19 июля, с 10.00 до 20.00 — ярмарка ремесел «Город мастеров».

Улица Пушкина

18−19 июля — открытый конкурс мастеров традиционной и современной художественной росписи «Фарбы нябёсаў».

Улицы Суворова и Крылова

15−20 июля, 9.00−20.00 — выставка-ярмарка «Витебский вернисаж».

Улицы Чайковского и Замковая

15−20 июля, 9.00−21.00 — выставка-ярмарка «Малый бизнес в фестивальном Витебске».

Аллея на улице Кирова

15−20 июля, 9.00−21.00 — ярмарка «Славянский калейдоскоп».

Улица Пушкина, Ратушная площадь

16−19 июля — работа туристско-информационных центров.

«Золотое кольцо города Витебска «Двина»

15−20 июля, 10.00−20.00, территория от Кировского моста по улицам Ильинского и Чайковского — ярмарка «Задзвінскі кірмаш».

15−19 июля, 14.00, ул. Чайковского, 3 — День белорусского бренда. Форум «Фольклор и фольклоризм в современном белорусском искусстве».

Парк имени Фрунзе

15−19 июля, 18.00−21.00 — «Музыкальные встречи в старом парке».

19 июля, 15.00−18.00 — танцевально-музыкальная программа для пожилых людей «В старых ритмах».

Внутренний дворик Ратуши

18−19 июля, 11.00−18.00 — проект «Кукольный дворик»; областной смотр-конкурс игровых программ «Вясёлкавы карагод».

Площадка возле Ратуши

15−19 июля, 18.00 (балкон Ратуши) и 19.00 (дворик Ратуши) — музыкальные вечера.

Внутренний дворик филармонии

16 июля, 19.00 — концерт солистов Витебской областной филармонии.

17 июля, 19.00 — концерт октета балалаек «Витебские виртуозы», солист Кирилл Ячменев.

18 июля, 19.00 — концерт вокальной группы и оркестра вокально-хореографического ансамбля песни и танца «Талака».

19 июля, 19.00 — концерт симфонического оркестра и солистов филармонии.

Подробнее о концертах опен-эйр — здесь.

Внутренний дворик театра «Лялька»

17 июля, 18.00 и 18 июня, 11.00 — спектакли «Лялечны карагод», «Калабок».

Музей Миная Шмырева

18 июля, 12.00−22.00 — работа интерактивной площадки «Солдатский быт» с участием клубов военно-исторической реконструкции (подробнее — здесь).

Западная Двина (между мостами Кировским и имени Блохина)

18 июля, 16.00 — показательные выступления сотрудников МЧС и водное шоу (подробнее — здесь).

Улица Пушкина

16−17 июля, 14.00 — интерактивные площадки МЧС (подробнее — по ссылке).

Сквер возле областной библиотеки

17 июля, 12.00−16.00; 18 июля, 12.00−16.00; 19 июля, 12.00−16.00 — проекты «Читающий город», «В памяти. В сердце. В книгах», «Земля, что дарит вдохновенье», «Роднай зямлі шматгалоссе» (подробнее — по ссылке).

18−19 июля — интерактивная площадка для детей «Солнце на книжных ладошках».

Библиотеки-филиалы ЦБС Витебска

17−19 июля, 12.00−16.00 — «Библиотечный дворик» (выставки, мастер-классы, конкурсы, викторины).

Разные площадки в городе

16−19 июля — пленэр мастеров народных художественных ремесел по декоративной живописи «Райский сад-2020».

Парк Мазурино

18 июля, 12.00−18.00 — автофест Hotweekend #CreativeYouth.

19 июля, 14.00−20.00 — праздник семейного отдыха Color Fest.

ДЮСШ ФК «Витебск» (пр. Черняховского, 23)

16−20 июля — открытый чемпионат Витебска по футболу в формате 8×8 среди клубов по физической культуре и спорту организаций.

Площадка у Летнего амфитеатра

18 июля, 10.00 — открытый чемпионат Беларуси по скейтбордингу. Открытые областные соревнования по гиревому спорту «Кубок губернатора». Спортивные мастер-классы и другие активности #SportYouth.

18−19 июля — открытое первенство Витебска по баскетболу в формате 3×3.

Пойма Витьбы, парк имени Фрунзе

18−19 июля — открытый кубок по пляжному футболу.

Волейбольная площадка (пр. Победы, 3)

19−20 июля — открытый кубок Витебска по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.

 
Теги: Витебск
 
 
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В этом году, в связи с профилактикой коронавируса, «Славянский базар», как никогда, выплеснется на улицы города. Организаторы придумали много мероприятий на...
 
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