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Куда сходить на «Славянском базаре». Вход на многие проекты - без билета
14.07.2020 07:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В этом году, в связи с профилактикой коронавируса, «Славянский базар» станет уличным проектом. Организаторы
Полоцкий путепровод
15 июля, 18.00 — праздничная церемония пуска транспорта по обновленному после реконструкции Полоцкому путепроводу.
Площадь Победы
17 июля, 10.00 — возложение цветов к «Трем штыкам» в День Союзного государства на «Славянском базаре».
18 июля — День молодежи на фестивале.
19 июля, 11.00−17.00 — акция МВД «За безопасность вместе!».
Площадь Свободы
16−19 июля — концертно-развлекательные программы, конкурсы; с 10.00 до 20.00 — работа палаток, которые представят разные регионы Витебщины.
16−17 июля, с 13.00 до 20.00, 18−19 июля, с 11.00 до 20.00 — концерт на сцене.
18 июля, 12.00−16.00 — открытый турнир национальных танцев.
19 июля, 11.00−13.00 — открытый областной конкурс народной музыки и частушек «А музыкі граюць, граюць…».
Культурно-спортивный комплекс Летнего амфитеатра
16 июля, 14.30 — поднятие флага «Славянского базара».
Площадь лауреатов в Летнем амфитеатре
16 июля, 15.00 — открытие звезды обладателя специальной награды президента «Через искусство — к миру и взаимопониманию».
Улица Толстого, «Арт-пространство на Толстого, 7», Пушкинский мост, Пушкинская площадь, сквер Маяковского
16−19 июля — фэст уличного искусства
Площадка у концертного зала «Витебск»
17−19 июля — конкурсы, танцевальные программы, концерты, ночные кинопоказы.
Улицы Пушкина и Толстого
16−19 июля, с 10.00 до 20.00 — ярмарка ремесел «Город мастеров».
Улица Пушкина
18−19 июля — открытый конкурс мастеров традиционной и современной художественной росписи «Фарбы нябёсаў».
Улицы Суворова и Крылова
15−20 июля, 9.00−20.00 — выставка-ярмарка «Витебский вернисаж».
Улицы Чайковского и Замковая
15−20 июля, 9.00−21.00 — выставка-ярмарка «Малый бизнес в фестивальном Витебске».
Аллея на улице Кирова
15−20 июля, 9.00−21.00 — ярмарка «Славянский калейдоскоп».
Улица Пушкина, Ратушная площадь
16−19 июля — работа туристско-информационных центров.
«Золотое кольцо города Витебска «Двина»
15−20 июля, 10.00−20.00, территория от Кировского моста по улицам Ильинского и Чайковского — ярмарка «Задзвінскі кірмаш».
15−19 июля, 14.00, ул. Чайковского, 3 — День белорусского бренда. Форум «Фольклор и фольклоризм в современном белорусском искусстве».
Парк имени Фрунзе
15−19 июля, 18.00−21.00 —
19 июля, 15.00−18.00 — танцевально-музыкальная программа для пожилых людей «В старых ритмах».
Внутренний дворик Ратуши
18−19 июля, 11.00−18.00 — проект «Кукольный дворик»; областной смотр-конкурс игровых программ «Вясёлкавы карагод».
Площадка возле Ратуши
15−19 июля, 18.00 (балкон Ратуши) и 19.00 (дворик Ратуши) —
Внутренний дворик филармонии
16 июля, 19.00 — концерт солистов Витебской областной филармонии.
17 июля, 19.00 — концерт октета балалаек «Витебские виртуозы», солист Кирилл Ячменев.
18 июля, 19.00 — концерт вокальной группы и оркестра вокально-хореографического ансамбля песни и танца «Талака».
19 июля, 19.00 — концерт симфонического оркестра и солистов филармонии.
Подробнее о концертах опен-эйр —
Внутренний дворик театра «Лялька»
17 июля, 18.00 и 18 июня, 11.00 — спектакли «Лялечны карагод», «Калабок».
Музей Миная Шмырева
18 июля, 12.00−22.00 — работа интерактивной площадки «Солдатский быт» с участием клубов военно-исторической реконструкции (подробнее —
Западная Двина (между мостами Кировским и имени Блохина)
18 июля, 16.00 — показательные выступления сотрудников МЧС и водное шоу (подробнее —
Улица Пушкина
16−17 июля, 14.00 — интерактивные площадки МЧС (подробнее — по
Сквер возле областной библиотеки
17 июля, 12.00−16.00; 18 июля, 12.00−16.00; 19 июля, 12.00−16.00 — проекты «Читающий город», «В памяти. В сердце. В книгах», «Земля, что дарит вдохновенье», «Роднай зямлі шматгалоссе» (подробнее — по
18−19 июля — интерактивная площадка для детей «Солнце на книжных ладошках».
Библиотеки-филиалы ЦБС Витебска
17−19 июля, 12.00−16.00 — «Библиотечный дворик» (выставки, мастер-классы, конкурсы, викторины).
Разные площадки в городе
16−19 июля — пленэр мастеров народных художественных ремесел по декоративной живописи «Райский сад-2020».
Парк Мазурино
18 июля, 12.00−18.00 — автофест Hotweekend #CreativeYouth.
19 июля, 14.00−20.00 — праздник семейного отдыха Color Fest.
ДЮСШ ФК «Витебск» (пр. Черняховского, 23)
16−20 июля — открытый чемпионат Витебска по футболу в формате 8×8 среди клубов по физической культуре и спорту организаций.
Площадка у Летнего амфитеатра
18 июля, 10.00 — открытый чемпионат Беларуси по скейтбордингу. Открытые областные соревнования по гиревому спорту «Кубок губернатора». Спортивные мастер-классы и другие активности #SportYouth.
18−19 июля — открытое первенство Витебска по баскетболу в формате 3×3.
Пойма Витьбы, парк имени Фрунзе
18−19 июля — открытый кубок по пляжному футболу.
Волейбольная площадка (пр. Победы, 3)
19−20 июля — открытый кубок Витебска по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.
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В этом году, в связи с профилактикой коронавируса, «Славянский базар», как никогда, выплеснется на улицы города. Организаторы придумали много мероприятий на...
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