В дерби победил тот, кто больше хотел

Источник материала: Новости Волковыска

После годичного перерыва состоялось возвращение в большой футбол «Цементника» из Красносельского.

В рамках второго тура чемпионата Гродненской области по футболу соперником красносельчан стала волковысская «Смена». Местное дерби волею календаря выпало на начало турнира. Перед началом матча болельщики шутили – некогда домашнее поле для хозяев стало домашним полем для гостей, имея ввиду, что фактически у стадиона новый хозяин – Волковысская СДЮШОР № 1. Если «Смена» провела свой первый матч и сделала выводы, то цемзаводчанам пришлось стартовать с чистого листа. Раннее начало матча не смутило футбольных болельщиков Волковыщины, все парковки для автомобилей вокруг стадиона были заняты, зрители присели на свои места, игра началась.

Обе команды начали игру с разведки, много контролировали мяч, подолгу перекатывая его с фланга на фланг. Сменовцы огрызнулись дальним ударом Игоря Татарина, который с трудом парировал голкипер, а потом и вовсе могли выходить вперед, но выход раз в раз запорол Дмитрий Голубев. Через несколько минут уже красносельчане имели два шикарных момента - Евгений Василевский-младший бьет мимо рядом со штангой, а после уже Виктор Берг не реализует выход на рандеву с голкипером.

Начало второго тайма, все те же нули на табло и обе команды боятся совершить ошибку, уповая на контратаки соперника. Оба главкома заменами пытаются переломить ход игры. На 66-й минуте матча после затяжной атаки, сменяя фланги походу атаки, прострел капитана гостей Дмитрия Ламана замыкает Геннадий Костюкевич (0:1). Цемзаводчане сразу прибавляют в игре, все же надо отыгрываться, идти вперед и искать свой шанс у чужих ворот.

Сменовцы сбавили свой пыл, провели еще две замены, направленные на усиление защитных редутов - на поле вышли Дмитрий Сидляревич и Вадим Апуневич.

На 80-й минуте игры право на пенальти получают цемзаводчане, Виктор Берг не сумел переиграть голкипера Евгения Кракотника, тот отбил сам одиннадцатиметровый, да и еще справился с добиванием от нападающего. Герой встречи на лицо! Остается играть десять минут, цемзаводчане прижали гостей, но до выверенного момента дело не дошло. Дерби завершилось победой «Смены» на радость волковысским болельщикам.

Игра закончилась, но оставила много вопросов. За всю историю противостояния команд это дерби оказалось просто рабочим, победил тот, кто больше хотел. Сошлемся на начало сезона и пандемию коронавируса, оставившую мало времени для подготовки к сезону.

Нашим сайтом была организована прямая видеотрансляция с матча в группе хозяев.

Чемпионат продолжается, уже в это воскресенье «Цементник» сыграет дома с лидером чемпионата ФК «Белая Русь», а «Смена» отправится в гости к чемпиону области гродненскому «ЖКХ».

Фото Владимир Антонов







































































