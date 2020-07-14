Коронавирус в мире: данные на утро 14 июля. Заразившихся ковидом превысило 13 миллионов человек









По информации проекта, в мире заражены 13 070 097 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 190 тысяч. За весь период пандемии скончалось 572 428 инфицированных, более 7,2 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превышает 3,3 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (1,8 миллиона человек), Индия (878,2 тысячи) оказалась на третьем месте. Россия (737 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая Перу (330,1 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Чили, Мексика, Великобритания, ЮАР и Иран.





lenta.ru Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 135 605 человек. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов, пишет





В России за последние сутки выявлено 6537 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 737 547 случаев заражения коронавирусом.





8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса. 29 июня в организации заявили, что распространение пандемии COVID-19 в мире ускоряется.



