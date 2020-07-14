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Нефтянка и БелАЭС: о чем говорят в Москве Головченко и Мишустин

14.07.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ряд важных документов планируется подписать по итогам встречи в Москве премьер-министров Беларуси и России Романа Головченко и Михаила Мишустина во вторник.





В частности, будут подписаны документы о строительстве Белорусской АЭС по российскому проекту и сотрудничестве в нефтяной сфере, заявил российский премьер в начале встречи.

"В ходе вашего визита (премьер-министра Беларуси - Sputnik) будут надписаны очень важные документы. Это, в первую очередь сооружение Белорусской АЭС и сотрудничество в нефтяной сфере. Мы, я надеюсь, сегодня все соответствующие документы оформим и выпустим", - сказал Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

Российский премьер также заявил, что рассчитывает на выправление ситуации с российско-белорусским товарооборотом до конца года. В минувшем году, напомнил Мишустин, товарооборот превысил 35,5 миллиардов долларов, а в первые пять месяцев этого года - уменьшился. Падение, по оценке российского премьера, связано с объективными причинами, в первую очередь с пандемией COVID-19.

"Конечно, с января по май немножко у нас товарооборот уменьшился, это связано с объективными причинами, в первую очередь с коронавирусной инфекцией", - отметил Мишустин.

При этом российский экспорт в Беларусь сократился значительнее, чем белорусский в Россию на 31,9% и 7% соответственно.

"Это означает, что в этих непростых условиях наши уважаемые белорусские партнеры успешно работают на нашем рынке, что мы приветствуем. Полагаю, что совместными усилиями мы выправим ситуацию по концу года с товарооборотом", - отметил Мишустин.
 
 
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Ряд важных документов планируется подписать по итогам встречи в Москве премьер-министров Беларуси и России Романа Головченко и Михаила Мишустина во вторник.
 
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