В первую смену в оздоровительных лагерях отдохнули 90 тысяч детей

Источник материала: Вороновская газета





Особое внимание уделяется безопасности детей и сотрудников оздоровительных лагерей.

– Изначально мы планировали оздоровить 394 тысячи детей, но в связи с эпидситуацией цифра уменьшилась до 200 тысяч. Спрос на путевки есть. Возможно, мы увеличим число путевок до 250 тысяч, – отмечает директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. – Позади первая смена. Отдохнули перед началом учебного года уже 90 тысяч детей. Родители увидели: все прошло спокойно, без происшествий.

В этом году Минздрав разработал временные санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации по профилактике и распространению коронавирусной инфекции в детских оздоровительных лагерях , пишет sb.by . Визиты родителей и передача посылок отменяются. Любые выездные мероприятия – в кино, театры, аквапарк, зоопарк, выставки, музеи – исключены из программы. По возможности ограничены и шоу-программы в актовом зале. На свежем воздухе ограничений нет: проводят игры, дискотеки, спортивные эстафеты. Маски и перчатки – требование только для сотрудников. По экспресс-тестированию сотрудников строгих требований нет, но справки о состоянии здоровья обязательны и для работников, и для детей, так же как и ежедневный мониторинг их самочувствия в течение всего отдыха.

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