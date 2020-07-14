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В первую смену в оздоровительных лагерях отдохнули 90 тысяч детей
14.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Особое внимание уделяется безопасности детей и сотрудников оздоровительных лагерей.
– Изначально мы планировали оздоровить 394 тысячи детей, но в связи с эпидситуацией цифра уменьшилась до 200 тысяч. Спрос на путевки есть. Возможно, мы увеличим число путевок до 250 тысяч, – отмечает директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. – Позади первая смена. Отдохнули перед началом учебного года уже 90 тысяч детей. Родители увидели: все прошло спокойно, без происшествий.
В этом году Минздрав разработал временные санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации по профилактике и распространению коронавирусной инфекции в
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Особое внимание уделяется безопасности детей и сотрудников оздоровительных лагерей. – Изначально мы планировали оздоровить 394 тысячи детей, но в связи с...
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