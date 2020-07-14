Благотворительная акция «Белая Русь» — медикам!» продолжается. Кто не знает о ней, рассказываем, что она направлена на оказание помощи тем учреждениям здравоохранения, которые находятся на передовой по борьбе с распространением коронавируса. Таких учреждений становится все меньше, но все же.

«Следует отметить, что на сегодня большинство учреждений здравоохранения обеспечены средствами индивидуальной защиты с запасом. Государство обеспечило всем необходимым оборудованием. Помощь оказывали общественные организации, предприятия государственной и частной формы собственности и другие. Напомним, что Ленинская „Белая Русь“ оказала помощь учреждениям здравоохранения района на сумму более 3000 рублей, еще 2000 выделили Минская городская организация „Белой Руси“», — подчеркнул председатель «Ленинской «Белой Руси» Минска Алексей Сегалович.

На сей раз помощь пришла в поликлиники Ленинского района Минска. За средства Минской городской организации РОО «Белая Русь» были приобретены защитные одноразовые медицинские маски в количестве 2000 штук. Они переданы не только медработникам, но и будут розданы нуждающимся малообеспеченным гражданам.

Чтобы поддержать малообеспеченных граждан, защитные маски также были переданы в Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района столицы.

А за счет средств Ленинской районной организации «Белая Русь» были приобретены в две поликлиники бесконтактные термометры.

«Мы благодарим всех членов „Белой Руси“, благодаря взносам которых, нам удалось оказать посильное содействие в борьбе с коронавирусом. По мере необходимости акция будет продолжена», — сказал Алексей Сегалович.