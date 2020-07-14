Черничный бум начался в Ганцевичском районе. За ценами следят в Viber

Источник материала: Виртуальный Брест

Чем нынешний черничный сезон отличается от предыдущих, корреспонденту Zarya.by рассказали работники Ганцевичского райпо, имеющие непосредственное отношение к заготовительной кампании.





Ежегодно в июле на Ганцевщине начинается настоящий черничный бум, отличительной чертой которого является жесткая конкуренция за ягоду не только между теми, кто ее собирает, но и между заготовителями. И 2020-й не стал исключением.

По информации отдела экономики Ганцевичского райисполкома, в этом году разрешение на заготовку черники в районе получили 78 субъектов хозяйствования (в том числе 13 индивидуальных предпринимателей), представляющих все области Беларуси.





Примерно такая же картина наблюдалась и в предыдущие годы, поэтому работать в насыщенной конкурентной среде заготовителей специалисты Ганцевичского райпо уже привыкли. Причем делают это они достаточно эффективно – на их организацию приходятся значительные объемы от заготовленной на территории района ягоды.

– За прошлый год мы заготовили около 90 тонн черники (из 380 тонн, заготовленных в 2019 году в районе. – Прим.) и всю ее успешно реализовали на внешние рынки в страны Евросоюза, – рассказывает Вероника Рунец, заместитель председателя Ганцевичского райпо по заготовкам, промышленности и внешнеэкономической деятельности. – Думаю, что в этом году будет заготовлено не меньше. Хотя с учетом того, что у нас есть своя морозильная камера на 200 тонн, мы готовы принять гораздо большее количество ягоды.





Нынче прием черники от населения от районного потребительского общества ведет 37 магазинов на селе, 1 – в городе, а также 5 передвижных заготовительных пунктов.

К одному из таких пунктов, расположившемуся прямо в лесу за деревней Сукач в нескольких километрах от города, мы отправились вместе с председателем Ганцевичского райпо Алексеем Голяком, чтобы на месте ознакомиться с работой заготовителей. По пути руководитель райпо успевает рассказать о некоторых нюансах, с которыми им довелось столкнуться в этом году.

– Заготавливать чернику мы начали 6 июля, хотя планировали с 10-го, – отмечает Алексей Голяк. – Мы ориентировались на конец первой декады из-за холодной весны. Ягода созрела гораздо позже и еще в начале месяца в основной своей массе была мелкой. По прикидкам специалистов, к десятому числу она как раз бы набрала оптимальные кондиции. Однако в соседних районах чернику начали принимать раньше, и у нас люди тоже пошли в лес. Поэтому, чтобы не потерять ягоду, пришлось передвинуть сроки. Но вначале черника шла в основном мелкая, и только сейчас начали сдавать более крупную ягоду. Однако многие черничники успели обобрать уже в первые дни – а это прямые потери потенциального ягодного урожая. Таким образом, от преждевременного начала сбора в целом проиграли и сами люди, и заготовители. Чтобы такая ситуация не повторялась в дальнейшем, стоит как-то более эффективно регулировать сроки начала приемки черники. Логика тут простая: если ягоду не будут принимать, то и люди массово не станут ее собирать, и она успеет дозреть.





Впрочем, потери в объемах для граждан нынешним летом с лихвой компенсируются высокой ценой на ягоду. Так, 6 июля чернику начинали принимать по 2,5 рубля. Через пару дней цена поднялась до 3,5 – 3,8 рубля, а к пятнице 10 июля стала 4 рубля за килограмм. И это был максимум, так как на выходных цена упала до 3,8 рубля за килограмм, а после обеда понедельника – до 3,5 рубля. Во вторник утром цена опять поднялась до 3,8 рубля и пока держится на этом уровне.

– С ценой нынче творится что-то непонятное. Причина этого, на мой взгляд, кроется в каких-то «играх» отдельных заготовителей, неоправданно вздувающих закупочные цены, – высказывает свою точку зрения председатель райпо. – Дело в том, что из-за негативного влияния эпидемии коронавируса цены на поставку черники в Европу пока еще не законтрактированы, а имеются только предварительные договоренности. Но, глядя на контракты 2019 года, когда черника шла в Евросоюз по 2 – 2,2 евро за килограмм, мы видим, что закупочная цена, близкая к 4 рублям, может оказаться весьма рискованной для заготовителей. Особенно – для мелких, не обладающих серьезными ресурсами. Предполагаю, что закупочные цены на чернику должны несколько снизиться. Мы же к конкуренции готовы. Так как имеем собственную холодильную камеру и оборотные средства. К тому же в этом году есть договоренность между Белкоопсоюзом и одним из банков о выделении на выгодных условиях районным потребительским обществам кредитов для закупки у населения дикоросов и сельскохозяйственной продукции.





А население, конечно же, высокая закупочная цена на ягоду не может не радовать. Об этом говорит и заготовитель райпо Ирина Костюкевич, к передвижному заготпункту которой мы добрались после получасовой езды по разбитой лесной дороге.

– На количестве желающих сдать чернику сказываются две вещи: урожай ягод в лесу и главное – цена на них, – делится своими наблюдениями заготовитель. – В этом году ягода в целом уродила, а из-за высокой цены «в чернику» пошли даже те, кто никогда за ней не ходил. Считайте сами: чаще всего люди за раз сдают ведро ягоды – это примерно восемь килограммов. То есть выходит около 30 рублей. Но есть и немало опытных сборщиков, которые сдают мне за раз по 25 литров ягоды, а это уже 15 – 16 килограммов. Соответственно, за день такому человеку удается заработать почти 60 рублей, а это по ганцевичским меркам довольно-таки неплохие деньги.





Объем сданной ягоды во многом зависит не только от ее количества в лесу, но и от того, каким способом чернику собирали – вручную или с помощью специальных приспособлений – скребков (местные называют их «скрабачы»). По словам заготовителя, после того, как пару лет назад разрешили собирать ее с помощью скребков, почти все их используют. В итоге ягоду стали сдавать с большим количеством листьев, и исправить такое положение дел сложно.

– Если заготовитель райпо потребует сдавать ему исключительно чистую чернику – то люди от него просто уйдут к частнику, – уверена Ирина Костюкевич. – А конкуренция у нас и так высокая: приходится бороться буквально за каждого сдатчика. Для этого мы выезжаем прямо в лес, чтобы было удобнее людям. И стоим здесь с одиннадцати утра до восьми вечера. Ведь от того, сколько заготовим, напрямую зависит наш заработок.

И еще одной важной особенностью этого черничного сезона в Ганцевичском районе стало массовое использование Viber .

– Многие думают, что в лес за ягодами по-прежнему в основном ходят только бабушки-пенсионерки, – говорит Ирина Костюкевич. – Но это далеко не так. Сейчас среди сдатчиков черники много людей среднего возраста и молодежи. И почти у всех есть смартфоны. А у заготовителей – тем более. С их помощью все следят за ценами на чернику – в Вайбере, где создана специальная группа «Ягоды Ганцевичи». И если у тебя цена чуть ниже, чем у конкурентов, – всё, считай, ты потерял своих сдатчиков. Ведь, даже находясь в лесу, люди прекрасно ориентируются в ценах и выбирают для себя более выгодные варианты. Поэтому мы постоянно заглядываем в Вайбер и, если надо, то по согласованию с руководством, быстро меняем закупочные цены.

Так что в этом году заготовка черники на Ганцевщине идет как на своеобразной бирже, где каждый сдатчик и заготовитель стремится не упустить выгоду и заработать как можно больше. Насколько это им удастся – покажет завершение черничного сезона.