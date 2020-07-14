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Въездной режим для участников летней Олимпиады может быть упрощен
14.07.2020 15:52 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTЯпонские власти учитывают вероятность того, что пандемия коронавируса в полной мере не завершится к началу предстоящих Игр, и с некоторыми странами у Японии все еще будет приостановлено сообщение. В этом случае руководство страны планирует допустить иностранных спортсменов даже, если эпидемиологическая ситуация не будет соответствовать критериям японской стороны.
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Японские власти учитывают вероятность того, что пандемия коронавируса в полной мере не завершится к началу предстоящих Игр, и с некоторыми странами у Японии все...
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