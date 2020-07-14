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Сводка Минздрава на 14 июля: плюс 6 смертей

14.07.2020 17:24 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси за сутки прибавилось 155 человек с положительными тестами на коронавирус и 6 летальных исходов.

Согласно официальным данным Минздрава, по состоянию на 14 июля в Беларуси зарегистрированы 65269 человек с положительным тестом на COVID-19 (13 июля их было 65114, то есть прирост за сутки 155).

Выздоровели и выписаны 55799 пациентов, у которых был подтвержден диагноз COVID-19 (днем ранее их было 55492). Всего проведено 1144696 тестов.

Ведомство сообщает также, что за все время пандемии в стране умерли 474 пациента «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией» (13 июля их было 468). За сутки умерли шесть человек (сутками ранее скончались 4 человека).

 
 
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В Беларуси за сутки прибавилось 155 человек с положительными тестами на коронавирус и 6 летальных исходов.
 
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