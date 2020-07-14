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Сводка Минздрава на 14 июля: плюс 6 смертей
14.07.2020 17:24 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси за сутки прибавилось 155 человек с положительными тестами на коронавирус и 6 летальных исходов.
Согласно официальным данным
Выздоровели и выписаны 55799 пациентов, у которых был подтвержден диагноз COVID-19 (днем ранее их было 55492). Всего проведено 1144696 тестов.
Ведомство сообщает также, что за все время пандемии в стране умерли 474 пациента «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией» (
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В Беларуси за сутки прибавилось 155 человек с положительными тестами на коронавирус и 6 летальных исходов.
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