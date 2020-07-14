Сводка Минздрава на 14 июля: плюс 6 смертей

В Беларуси за сутки прибавилось 155 человек с положительными тестами на коронавирус и 6 летальных исходов.

Согласно официальным данным Минздрава , по состоянию на 14 июля в Беларуси зарегистрированы 65269 человек с положительным тестом на COVID-19 (13 июля их было 65114, то есть прирост за сутки 155).

Выздоровели и выписаны 55799 пациентов, у которых был подтвержден диагноз COVID-19 (днем ранее их было 55492). Всего проведено 1144696 тестов.