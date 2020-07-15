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«Оренбург» Климовича и Сивакова вылетел из РПЛ
15.07.2020 22:42 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Оренбург» проиграл «Зениту» (1:4) в матче 29-го тура
Команда Константина Парамонова после этой игры лишилась шансов подняться с последнего места и вылетела в
В 29 турах
В составе «Оренбурга» выступают белорусы Андрей Климович и Михаил Сиваков.
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«Оренбург» проиграл «Зениту» (1:4) в матче 29-го тура РПЛ.
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