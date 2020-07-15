«Оренбург» Климовича и Сивакова вылетел из РПЛ

Источник материала: Tribuna.com

«Оренбург» проиграл «Зениту» (1:4) в матче 29-го тура РПЛ .

Команда Константина Парамонова после этой игры лишилась шансов подняться с последнего места и вылетела в Олимп-ФНЛ .

В 29 турах «Оренбург» набрал 24 очка. Из-за вспышки коронавируса в команде матчи с «Краснодаром» и «Уралом» не состоялись, «Оренбургу» были присуждены технические поражения.

В составе «Оренбурга» выступают белорусы Андрей Климович и Михаил Сиваков.