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11-я больница Минска возвращается к привычному режиму работы

15.07.2020 22:26 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Все больше медучреждений страны возвращаются к привычному режиму работы. К числу свободных от COVID сегодня присоединилась и 11-я столичная клиническая больница. Помощь в возвращении оказали прибывшие военнослужащие 8-й бригады радиационной химической и биологической защиты. К слову, больница начала принимать пациентов с коронавирусом в конце апреля, на борьбу выделили 3 отделения. Всего медцентр принял 1309 человек с коронавирусной инфекцией. 

 
 
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Все больше медучреждений страны возвращаются к привычному режиму работы. К числу свободных от COVID сегодня присоединилась и 11-я столичная клиническая больница....
 
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