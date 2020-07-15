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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 11-я больница Минска возвращается к привычному режиму работы Все больше медучреждений страны возвращаются к привычному режиму работы. К числу свободных от COVID сегодня присоединилась и 11-я столичная клиническая больница....

Все больше медучреждений страны возвращаются к привычному режиму работы. К числу свободных от COVID сегодня присоединилась и 11-я столичная клиническая больница. Помощь в возвращении оказали прибывшие военнослужащие 8-й бригады радиационной химической и биологической защиты. К слову, больница начала принимать пациентов с коронавирусом в конце апреля, на борьбу выделили 3 отделения. Всего медцентр принял 1309 человек с коронавирусной инфекцией.