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«Рынок очень тесен, конкуренция бешеная». О чём говорил Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области
16.07.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Экспортный потенциал, развитие регионов и борьба с COVID-19. Эти и другие темы 15 июля стали ключевыми на встрече главы государства с активом Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент уже встречался с теми, кто формирует общественное мнение и принимает активное участие в развитии Могилевской, Гродненской, Брестской, Минской областей и столицы. Как правило, это очень открытые разговоры о происходящем в стране, анализ положения дел в разных сферах.
Очевидно, в развитии северного края сделано немало. За последнее время вдвое возросло производство сельхозпродукции, втрое – объем промышленного производства.
Витебский регион не самый простой в стране. Начиная с климатических особенностей (все-таки северный край, зона рискового земледелия), продолжая не лучшими экономическими показателями. Потому к нему всегда особое внимание со стороны главы государства.
Искали разные способы наладить ситуацию, экспериментировали, реформировали. Что получилось, а что пока нет и почему, Президент приехал узнать у тех, кто живет и работает здесь и каждый день влияет на развитие северного региона.
Витебская область специализируется прежде всего на нефтехимической промышленности. В последнее время здесь занимались и уже практически завершили модернизацию новополоцкого «Нафтана». Вложили 1,5 миллиарда долларов, чтобы промышленный гигант увеличил глубину переработки нефти до 90 %.
Кроме того, активно приводят в чувство и легкую промышленность, и станкостроение. Государство заинтересовано в создании производств, которые бы не просто давали рабочие места (этот период мы уже прошли), а приносили реальный доход. Над этим сейчас работают.
Николай Шерстнёв, губернатор Витебской области:
Может быть в силу своей специфичности Витебская область – регион экспериментов, поисков способов обернуть недостатки в свою пользу. Не так давно здесь начался эксперимент в сельском хозяйстве.
Чтобы убрать посредников в цепочке «производитель сырья – готовый, качественный продукт», приняли решение о создании семи сырьевых зон и агропромышленных объединений. Практика показала: решение было правильным.
Валерий Лаппо, директор Глубокского мясокомбината:
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Коечный фонд, аппараты ИВЛ в полной мере, несмотря на всю серьезность ситуации, задействовать, к счастью, не пришлось – во многом благодаря квалифицированной и слаженной работе медиков всех рангов и специализаций.
Анатолий Щастный, ректор Витебского государственного медицинского института:
Оршанский льнокомбинат – пример, когда государство вложилось и получили результат. Но есть и частные инициативы.
Николая Мартынова, директора холдинга «Марко», здесь, в Витебске, знают многие как человека, который умеет работать и знает, как зарабатывать. В свое время он взял под крыло убыточное производство, сегодня это вполне успешный завод.
Николай Мартынов, генеральный директор холдинга «Марко»:
То, что сделано модернизацией, то, что мы модернизируем в целом экономику, я думаю, что это задача не только отдельно взятого предприятия, но и в целом экономики и отрасли легкой промышленности.
Алена Сырова, корреспондент СТВ:
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«Рынок очень тесен, конкуренция бешеная». О чём говорил Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области
Новости Беларуси. Экспортный потенциал, развитие регионов и борьба с COVID-19. Эти и другие темы 15 июля стали ключевыми на встрече главы государства с активом...
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