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«Рынок очень тесен, конкуренция бешеная». О чём говорил Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области

16.07.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Экспортный потенциал, развитие регионов и борьба с COVID-19. Эти и другие темы 15 июля стали ключевыми на встрече главы государства с активом Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой формат общения в последнее время стал традиционным.

Президент уже встречался с теми, кто формирует общественное мнение и принимает активное участие в развитии Могилевской, Гродненской, Брестской, Минской областей и столицы. Как правило, это очень открытые разговоры о происходящем в стране, анализ положения дел в разных сферах.

Александр Лукашенко: мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку, а она была не самой лёгкой

«Рынок очень тесен, конкуренция бешеная». О чём говорил Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области

Очевидно, в развитии северного края сделано немало. За последнее время вдвое возросло производство сельхозпродукции, втрое – объем промышленного производства.

Как дальше будет развиваться Витебский регион? И на что местных жителей ориентировал глава государства? Репортаж Алены Сыровой.

Витебский регион не самый простой в стране. Начиная с климатических особенностей (все-таки северный край, зона рискового земледелия), продолжая не лучшими экономическими показателями. Потому к нему всегда особое внимание со стороны главы государства.

«Рынок очень тесен, конкуренция бешеная». О чём говорил Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области

Искали разные способы наладить ситуацию, экспериментировали, реформировали. Что получилось, а что пока нет и почему, Президент приехал узнать у тех, кто живет и работает здесь и каждый день влияет на развитие северного региона.

Александр Лукашенко: нам надо поднять регионы, чтобы люди чувствовали себя в агрогородке так же, как в Минске

Витебская область специализируется прежде всего на нефтехимической промышленности. В последнее время здесь занимались и уже практически завершили модернизацию новополоцкого «Нафтана». Вложили 1,5 миллиарда долларов, чтобы промышленный гигант увеличил глубину переработки нефти до 90 %.

«Рынок очень тесен, конкуренция бешеная». О чём говорил Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области

Кроме того, активно приводят в чувство и легкую промышленность, и станкостроение. Государство заинтересовано в создании производств, которые бы не просто давали рабочие места (этот период мы уже прошли), а приносили реальный доход. Над этим сейчас работают.

«Рынок очень тесен, конкуренция бешеная». О чём говорил Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области

Николай Шерстнёв, губернатор Витебской области:
Треть выпущенной промышленности, продукции – инновационная. Товары, произведенные в области, экспортируются сегодня более чем в 70 государств мира. В числе перспективных инвестпроектов на ближайшую пятилетку: строительство новых производств по деревообработке и производству древесных гранул и мебели.

«Рынок очень тесен, конкуренция бешеная». О чём говорил Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области

    «Рынок очень тесен, конкуренция бешеная». О чём говорил Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области

    Может быть в силу своей специфичности Витебская область – регион экспериментов, поисков способов обернуть недостатки в свою пользу. Не так давно здесь начался эксперимент в сельском хозяйстве.

    «Рынок очень тесен, конкуренция бешеная». О чём говорил Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области

    «Рынок очень тесен, конкуренция бешеная». О чём говорил Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области

    Чтобы убрать посредников в цепочке «производитель сырья – готовый, качественный продукт», приняли решение о создании семи сырьевых зон и агропромышленных объединений. Практика показала: решение было правильным.

    «Рынок очень тесен, конкуренция бешеная». О чём говорил Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области

    Валерий Лаппо, директор Глубокского мясокомбината:
    На сегодняшний день мясокомбинат постепенно начинает загружаться, увеличивается сырьевая зона. Мы начинаем работать над сырьевой зоной и понимаем, что надо вкладывать в землю, чтобы рабочие места были и на предприятии, и в сельском хозяйстве. Увеличиваем поголовье свиней и понимаем, что на следующий год мы не останемся без сырья.

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    «Рынок очень тесен, конкуренция бешеная». О чём говорил Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области

    «Рынок очень тесен, конкуренция бешеная». О чём говорил Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области

    Коечный фонд, аппараты ИВЛ в полной мере, несмотря на всю серьезность ситуации, задействовать, к счастью, не пришлось – во многом благодаря квалифицированной и слаженной работе медиков всех рангов и специализаций.

    «Рынок очень тесен, конкуренция бешеная». О чём говорил Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области

    «Рынок очень тесен, конкуренция бешеная». О чём говорил Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области

    Анатолий Щастный, ректор Витебского государственного медицинского института:
    Наши студенты, у меня 300 заявлений было студентов, что они хотят помочь практическому здравоохранению. И тогда еще не было, как я еще отмечаю, каких-то мотивационных, поощрительных указов и так далее. Они просто пришли и сказали: надо – мы готовы помочь. Многие не уехали домой, остались жить в общежитии и работали во всех больницах, причем это реанимации, скорая помощь, интенсивная терапия, отделение пульмонологии. Они работали на передовой, можно сказать.

    Президент Беларуси: «Экспорт будет основным направлением нашей деятельности, потому что экспорт – это валюта»

    Оршанский льнокомбинат – пример, когда государство вложилось и получили результат. Но есть и частные инициативы.

    «Рынок очень тесен, конкуренция бешеная». О чём говорил Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области

    Николая Мартынова, директора холдинга «Марко», здесь, в Витебске, знают многие как человека, который умеет работать и знает, как зарабатывать. В свое время он взял под крыло убыточное производство, сегодня это вполне успешный завод.

    «Рынок очень тесен, конкуренция бешеная». О чём говорил Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области

    Николай Мартынов, генеральный директор холдинга «Марко»:
    Мы его забрали по остаточной стоимости и уже рассчитались с государством за него, потому что там было с рассрочкой. Сейчас мы выпускаем, я считаю, уникальную коллекцию изделий для верха – для курток женских, мужских.

    То, что сделано модернизацией, то, что мы модернизируем в целом экономику, я думаю, что это задача не только отдельно взятого предприятия, но и в целом экономики и отрасли легкой промышленности.

    «Рынок очень тесен, конкуренция бешеная». О чём говорил Александр Лукашенко на встрече с активом Витебской области

    Алена Сырова, корреспондент СТВ:
    Когда вкладываешься, всегда рассчитываешь на отдачу. Это касается и частного, и глобального. Конечно, Витебской области наверняка можно было оказывать еще большую поддержку. Но даже с тем уровнем, который есть сегодня, за последние несколько лет удалось решить жизненно важные вопросы. Дошлифовывать – это уже задача тех, кого сегодня называют активом и, конечно, всех, кто живет пусть и не в самом простом, но перспективном и очень красивом – северном крае нашей страны.

    Люди в материале: Александр Лукашенко, Алена Сырова, Николай Шерстнев, Валерий Лаппо, Анатолий Щастный, Николай Мартынов

     
    Теги: Курсы валют, Витебск
     
     
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