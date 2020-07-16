Вирусологи пояснили, почему тесты на коронавирус показывают ошибочный результат

Источник материала: Tut.by

Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить, активен ли вирус или уже подавлен иммунной системой. Об этом РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.



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«Некоторые тесты недостаточно чувствительны и могут не заметить небольшое количество антител. Иногда все зависит от того, как выстроен процесс тестирования. Если тесты неудачно выбирают антиген, они могут заметить остаточные следы других вирусов», — объяснила Попович.

Так она отреагировала на выводы швейцарского иммунолога Беды Штадлера об отсутствии бессимптомных носителей коронавирусной инфекции. По его мнению, ошибка произошла из-за того, что тесты на коронавирус не способны определить, жив ли вирус до сих пор или уже подавлен иммунной системой, и в итоге может принять за активное заболевание «крошечные разрушенные части вируса».

Попович рассказала, что в России применяются 16 тестов на коронавирус с разной чувствительностью. «Безусловно, у каждого теста есть ограничения на степень его способности обнаруживать вирус и правильно его определять. Иногда бывают ложные результаты, потому что неудачно выбрали кусочек генома. Китайские тесты грешили этим с самого начала», — сказала ученый.

Попович добавила, что российские тесты не обладают 100-процентной чувствительностью, у них 95−96%. По ее словам, в 4% случаев могут допускаться ошибки. «Само по себе тестирование в любом случае полезно. И если есть симптомы, тесты лучше сдавать несколько раз», — указала она.

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин в свою очередь рассказал РБК, что человек имеет две системы иммунитета.

«Мы, говоря о коронавирусе, все время концентрировались на системе иммунитета, основанной на производстве антител, и оценивали процент переболевших людей по антителам», — сказал Ашихмин.

Однако, продолжил он, есть еще клеточный иммунитет, который «срабатывает незаметно» при заражении. Ученый привел следующую аналогию. «Преступника могут скрутить обычные полицейские и не сообщить об этом Федеральной службе безопасности. Вопрос: если этот вирус „скрутили“ на улице обычные полицейские, разобрались сами, это инфекция или нет, бессимптомное течение или нет?» — добавил Ашихмин.

Он отметил, что «служба клеточного звена иммунитета» защищает человека от разных вирусов, включая коронавирус. По сути, заболевание, протекающее бессимптомно, означает, что «система клеточного иммунитета смогла справиться» и организму не пришлось задействовать антитела. Однако, по его словам, сделать тесты на работу клеточного иммунитета сложно, так как лишь в Москве найдется «пара лабораторий», которые могут определить, есть ли клеточный иммунитет у тех, у кого нет антител. «Если клеточный иммунитет справился, у человека произошла иммунная реакция при встрече с вирусом, но при этом не развилась инфекция, то это бессимптомное течение», — считает кандидат медицинских наук.

Почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер считает мифом наличие бессимптомных больных COVID-19, а также говорит, что коронавирус SARS-CoV-2 подобен сезонному вирусу, вызывающему простуду, который мутирует и исчезает летом.

По мнению Штадлера, то, что эпидемиологи не верили в сезонность коронавируса, привело к составлению неверных моделей и прогнозов. Исследование Штадлера в начале июля опубликовал портал Американской академии медицины за продление жизни.