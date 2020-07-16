Источник материала: Новости Волковыска

Россия исключена из списка стран, после посещения которых белорусам нужно находиться на карантине, сообщили в Минздраве республики.

«Лица, прибывшие из России, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь», – сообщили в ведомстве.

Минздрав Беларуси обновил перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. В ведомстве напомнили, что в отношении тех, кто прибыл в Беларусь из стран, исключенных из данного перечня, дальнейшее нахождение в самоизоляции не требуется.

На данный момент в списке стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой находится 105 государств. Из него пока не исключили только одну соседку Беларуси – Украину.

14 июля премьер-министр Беларуси Роман Головченко после переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил , что Россия собирается в ближайшее время возобновить транспортное сообщение с Беларусью.

Напомним, в марте в список стран, после посещения которых белорусам необходим 14-дневный карантин по месту своего проживания или пребывания, было внесено 169 государств, в том числе и Россия.

В июне этот перечень был сокращен в общей сложности на более чем 50 государств, в начале июля из него исключили еще 12 государств.

По данным на 15 июля, в России выявлено 746 369 случаев коронавируса, зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.

В Беларуси зарегистрировано 65 443 случая COVID-19 с начала пандемии (+174 новых инфицированных за сутки), выздоровели и выписаны 56 379 пациентов (+580 за сутки), умерли 480 пациентов (+6 за сутки).