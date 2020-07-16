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Очереди, суды и новые задержания, президент без имущества и переболевшие чиновники - все за вчера

16.07.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!


Днем 15 июля к ЦИК выстроились очереди желающих подать жалобу на отказ в регистрации двух претендентов на президентский пост. Стоящим в очереди неравнодушные горожане раздавали бананы и воду, кто-то пришел со своими стульями. В ЦИК сообщили, что работают до 19 часов, и попросили отправлять жалобы по почте. Незадолго до закрытия ЦИК милиция стала предупреждать граждан, чтобы они расходились. После 19 часов начались задержания.

А вот что было после акции, прошедшей накануне, 14 июля.

О СУДАХ, МИЛИЦИИ И АКЦИЯХ ПРОТЕСТА

  • МВД сообщило, что в ходе акций 14 июля задержали более 250 человек. Некоторых отпустили, некоторые — в ИВС.
  • В Минске во вторник пострадали шесть омоновцев: у них ссадины и травмы головы.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории города Минска, сопряженное с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел.


  • Пенсионерку «смели» во время задержания мужчины сотрудники ОМОНа. У нее закрытый перелом левой руки.
  • Минчанин забрал велосипед парня, которого задержали на акции. Потом разыскал его — и это мило.
  • Вот так вчера судили задержанных 14 июля жителей Новой Боровой, так — велосипедиста, который во время акции был в центре Минска, а так — слесаря, которому при задержании разбили нос и который утверждает, что его «их массовые мероприятия не интересуют».

О ВЫБОРАХ — 2020

  • Ермошина обвинила штабы двух политиков в организации акций. Цепкало ей ответил: «Люди хотят выразить свое недовольство тем или иным решением власти. И по Конституции нашей страны, и по международным законам, участником которых является Беларусь, это является разрешенной формой выражения мнений граждан».
  • Лукашенко встретился с активом Витебской области и снова заявил: «Мы свою страну будем защищать всеми законными методами, мы страну никому не отдадим».
  • Опубликованы декларации кандидатов в президенты. Президент все еще женат и у него нет никакого имущества. А вот сравнение зарплат Лукашенко, Путина, Зеленского и Науседы.
  • Сенаторы, ректоры, БРСМ, БТ, глава ПВТ — вот кто стал доверенным лицом Лукашенко на выборах.


  • Вчера адвокаты Виктора Бабарико сообщили ему главную новость: ЦИК не зарегистрировал его в качестве кандидата, выборы пройдут без него. Но чтобы защитники смогли с самого утра попасть к экс-банкиру на свидание, неравнодушные белорусы еще в три часа ночи заняли очередь возле СИЗО КГБ.
  • Силовики рассказали новые подробности «дела Белгазпромбанка». Разбираем вопросы, которые возникли к их версии.
  • МИД все-таки отправил приглашение наблюдателям от БДИПЧ ОБСЕ.

О ДРУГИХ НОВОСТЯХ

  • Минздрав не исключает возможности второй волны COVID-19 в Беларуси. Когда она будет? Станет ли вирус более агрессивным или наоборот: летальных случаев будет меньше? Мы когда-нибудь еще сможем жить так же беззаботно, как до пандемии? Отвечают эксперты из Беларуси, России и Литвы.
  • На календаре — 15 июля, границы Европейского союза для большинства граждан Беларуси по-прежнему остаются закрытыми. Увидим ли мы в этом году Германию, Испанию или хотя бы соседнюю Литву? Каким критериям нужно соответствовать, чтобы попасть в «белый список»? Близка ли к этому Беларусь, статистика которой в последние недели демонстрирует устойчивое снижение заболеваемости СOVID-19?


  • Беларусь исключила Россию из списка стран, после которых нужен карантин. Но Россия границы для белорусов все еще не открыла.
  • Коронавирусом переболели губернатор Витебской области Николай Шерстнев и мэр Бреста Александр Рогачук. Мэр лежал в пульмонологии, губернатор «брал косу, шел косить».
  • Пандемия коронавируса и пришедший вслед за ней кризис негативно сказались на многих отраслях экономики. И если одним досталось только рикошетом, другие серьезно попали под удар и сейчас без преувеличения находятся на грани выживания. Из-за закрытия границ бизнес, связанный с туризмом, международными, да и внутриреспубликанскими перевозками, гостиничный бизнес и тот, что связан с краткосрочной арендой, практически замер на несколько месяцев. Как выживают наиболее пострадавшие отрасли?
  • Семейный капитал решили досрочно потратить почти 18 тысяч семей. В пересчете на доллары он упал до 9300.

Все новости среды, 15 июля

А напоследок почитайте интервью Дениса Дудинского и Кати Раецкой, отстраненных от работы. Оно на удивление позитивное. Хорошего вам дня!

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Теги: Новости, Брест
 
 
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Днем 15 июля к ЦИК выстроились очереди желающих подать жалобу на отказ в регистрации двух претендентов на президентский пост. Стоящим в очереди неравнодушные...
 
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