Очереди, суды и новые задержания, президент без имущества и переболевшие чиновники - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!





Днем 15 июля к ЦИК выстроились очереди желающих подать жалобу на отказ в регистрации двух претендентов на президентский пост. Стоящим в очереди неравнодушные горожане раздавали бананы и воду, кто-то пришел со своими стульями. В ЦИК сообщили, что работают до 19 часов, и попросили отправлять жалобы по почте. Незадолго до закрытия ЦИК милиция стала предупреждать граждан, чтобы они расходились. После 19 часов начались задержания.

А вот что было после акции, прошедшей накануне, 14 июля.

О СУДАХ, МИЛИЦИИ И АКЦИЯХ ПРОТЕСТА

МВД сообщило , что в ходе акций 14 июля задержали более 250 человек . Некоторых отпустили, некоторые — в ИВС.

, что в ходе акций 14 июля . Некоторых отпустили, некоторые — в ИВС. В Минске во вторник пострадали шесть омоновцев: у них ссадины и травмы головы .

. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории города Минска, сопряженное с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел.





Пенсионерку «смели» во время задержания мужчины сотрудники ОМОНа. У нее закрытый перелом левой руки .

во время задержания мужчины сотрудники ОМОНа. . Минчанин забрал велосипед парня, которого задержали на акции . Потом разыскал его — и это мило.

. Потом разыскал его — и это мило. Вот так вчера судили задержанных 14 июля жителей Новой Боровой, так — велосипедиста, который во время акции был в центре Минска, а так — слесаря, которому при задержании разбили нос и который утверждает, что его «их массовые мероприятия не интересуют».

О ВЫБОРАХ — 2020

Ермошина обвинила штабы двух политиков в организации акций. Цепкало ей ответил : « Люди хотят выразить свое недовольство тем или иным решением власти . И по Конституции нашей страны, и по международным законам, участником которых является Беларусь, это является разрешенной формой выражения мнений граждан».

: « . И по Конституции нашей страны, и по международным законам, участником которых является Беларусь, это является разрешенной формой выражения мнений граждан». Лукашенко встретился с активом Витебской области и снова заявил : «Мы свою страну будем защищать всеми законными методами, мы страну никому не отдадим ».

: «Мы свою страну будем защищать всеми законными методами, ». Опубликованы декларации кандидатов в президенты. Президент все еще женат и у него нет никакого имущества . А вот сравнение зарплат Лукашенко, Путина, Зеленского и Науседы.

декларации кандидатов в президенты. . А вот Лукашенко, Путина, Зеленского и Науседы. Сенаторы, ректоры, БРСМ, БТ, глава ПВТ — вот кто стал доверенным лицом Лукашенко на выборах.





Вчера адвокаты Виктора Бабарико сообщили ему главную новость: ЦИК не зарегистрировал его в качестве кандидата, выборы пройдут без него. Но чтобы защитники смогли с самого утра попасть к экс-банкиру на свидание, неравнодушные белорусы еще в три часа ночи заняли очередь возле СИЗО КГБ .

. Силовики рассказали новые подробности «дела Белгазпромбанка». Разбираем вопросы, которые возникли к их версии .

. МИД все-таки отправил приглашение наблюдателям от БДИПЧ ОБСЕ.

О ДРУГИХ НОВОСТЯХ

Минздрав не исключает возможности второй волны COVID-19 в Беларуси. Когда она будет? Станет ли вирус более агрессивным или наоборот: летальных случаев будет меньше? Мы когда-нибудь еще сможем жить так же беззаботно, как до пандемии? Отвечают эксперты из Беларуси, России и Литвы.

Мы когда-нибудь еще сможем жить так же беззаботно, как до пандемии? из Беларуси, России и Литвы. На календаре — 15 июля, границы Европейского союза для большинства граждан Беларуси по-прежнему остаются закрытыми. Увидим ли мы в этом году Германию, Испанию или хотя бы соседнюю Литву? Каким критериям нужно соответствовать, чтобы попасть в «белый список»? Близка ли к этому Беларусь , статистика которой в последние недели демонстрирует устойчивое снижение заболеваемости СOVID-19?





Беларусь исключила Россию из списка стран, после которых нужен карантин . Но Россия границы для белорусов все еще не открыла.

. Но Россия границы для белорусов все еще не открыла. Коронавирусом переболели губернатор Витебской области Николай Шерстнев и мэр Бреста Александр Рогачук . Мэр лежал в пульмонологии, губернатор «брал косу, шел косить» .

и мэр Бреста . . Пандемия коронавируса и пришедший вслед за ней кризис негативно сказались на многих отраслях экономики. И если одним досталось только рикошетом, другие серьезно попали под удар и сейчас без преувеличения находятся на грани выживания. Из-за закрытия границ бизнес, связанный с туризмом, международными, да и внутриреспубликанскими перевозками, гостиничный бизнес и тот, что связан с краткосрочной арендой, практически замер на несколько месяцев. Как выживают наиболее пострадавшие отрасли?

Семейный капитал решили досрочно потратить почти 18 тысяч семей. В пересчете на доллары он упал до 9300.

Все новости среды, 15 июля

А напоследок почитайте интервью Дениса Дудинского и Кати Раецкой, отстраненных от работы. Оно на удивление позитивное. Хорошего вам дня!

Ваша редакция