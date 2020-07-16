Очереди, суды и новые задержания, президент без имущества и переболевшие чиновники - все за вчера

Днем 15 июля к ЦИК выстроились очереди желающих подать жалобу на отказ в регистрации двух претендентов на президентский пост. Стоящим в очереди неравнодушные горожане раздавали бананы и воду, кто-то пришел со своими стульями. В ЦИК сообщили, что работают до 19 часов, и попросили отправлять жалобы по почте. Незадолго до закрытия ЦИК милиция стала предупреждать граждан, чтобы они расходились. После 19 часов начались задержания.
А вот что было после акции, прошедшей накануне, 14 июля.
О СУДАХ, МИЛИЦИИ И АКЦИЯХ ПРОТЕСТА
МВД сообщило, что в ходе акций 14 июля задержали более 250 человек. Некоторых отпустили, некоторые — в ИВС.
В Минске во вторник пострадали шесть омоновцев: у них ссадины и травмы головы.
Следственный комитет возбудил уголовное делопо факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории города Минска, сопряженное с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел.
Пенсионерку «смели» во время задержания мужчины сотрудники ОМОНа. У нее закрытый перелом левой руки.
Минчанин забрал велосипед парня, которого задержали на акции. Потом разыскал его — и это мило.
Вот так вчера судили задержанных 14 июля жителей Новой Боровой, так — велосипедиста, который во время акции был в центре Минска, а так — слесаря, которому при задержании разбили нос и который утверждает, что его «их массовые мероприятия не интересуют».
О ВЫБОРАХ — 2020
Ермошина обвинила штабы двух политиков в организации акций. Цепкало ей ответил: «Люди хотят выразить свое недовольство тем или иным решением власти. И по Конституции нашей страны, и по международным законам, участником которых является Беларусь, это является разрешенной формой выражения мнений граждан».
Лукашенко встретился с активом Витебской области и снова заявил: «Мы свою страну будем защищать всеми законными методами, мы страну никому не отдадим».
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МИД все-таки отправил приглашение наблюдателям от БДИПЧ ОБСЕ.
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