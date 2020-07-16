МОК утвердил изменения в систему квалификации к Играм в Токио









В ходе подготовки изменений МОК тесно сотрудничал со всеми международными федерациями, виды спорта которых входят в олимпийскую программу.





Как сообщалось, к Играм в Токио уже распределены 57% процентов мест от общего количества. В новых условиях МОК и оргкомитет предстоящих в 2021 году Олимпийских игр постарались учесть интересы всех спортсменов и каждого вида спорта.





Основные изменения





— Квалификационные соревнования к летним Играм XXXII Олимпиады играм в Токио завершатся до 29 июня 2021 года.





— Окончательные заявки от команд принимаются до 5 июля 2021 года.





МОК также расширил возрастные рамки атлетов, которые по регламенту в 2021 году не могли выступать в силу возраста. Есть два исключения:





— Бокс. Возрастные требования скорректированы и увеличены на один год. Теперь для участия в Играх допускаются спортсмены с датой рождения в период с 1 января 1980 года по 31 декабря 2002 года.





— Футбол. Спортсмены, которые имели право участвовать в соревнованиях в июле 2020 года, смогут выйти в составе своей команды и в июле 2021 года. Максимальный возраст для участия в мужском футбольном турнире составлял 23 года, но для Токио-2020 – 24 года. Кроме того, остается в силе правило наличия трех спортсменов в команде без возрастных ограничений.





Следующие виды спорта (дисциплины) завершили квалификацию на Игры:





— Велоспорт (шоссе и трек), конный спорт (выездка, троеборье и конкур), хоккей на траве и софтбол.

Следующие виды спорта (дисциплины) продолжают свой квалификационный процесс в соответствии с первоначальным планом и продлят период отбора:





— Бейсбол, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, и водное поло, гандбол, гольф, гимнастика (художественная и спортивная), каноэ (слалом и спринт), прыжки в воду, фехтование, футбол, стрельба из лука, синхронное плавание, прыжки на батуте, карате, марафонское плавание (на открытой воде), современное пятиборье, регби, парусный спорт, стрельба пулевая, спортивное скалолазание, серфинг, настольный теннис, теннис и триатлон.





Следующие виды спорта (дисциплины) внесли незначительные коррективы в свои квалификационные системы:





— Гребля академическая, плавание, бадминтон, скейтбординг, тхэквондо и борьба.





Следующие виды спорта (дисциплины) внесли существенные коррективы в св квалификационные системы:





— Легкая атлетика, велоспорт (BMX Freestyle, BMX Racing и Mountain Bike), тяжелая атлетика, баскетбол и дзюдо.





Даты и места проведения квалификационных мероприятий определятся, учитывая текущую глобальную ситуацию. Эти даты будут подтверждены в установленном порядке соответствующими международными федерациями.





Полная информация по каждому отдельному виду спорта в соответствующей квалификационной системе также будет доступна у международных федераций.





XXXII Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Главные старты пройдут с 23 июля по 8 августа, отмечает официальный сайт НОКа Беларуси.



