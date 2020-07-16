



Три разведслужбы - американское Агентство национальной безопасности (АНБ), британский Национальный центр кибербезопасности и канадское Агентство по безопасности коммуникаций - опубликовали в четверг официальные заявления, в которых вину за хакерские атаки возложили на группировку Cozy Bear, известную также как APT29 и Dukes.

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб осудил, как он выразился, "безрассудные действия российской разведки": "Мы разоблачили сегодня их кибератаки против тех, кто разрабатывает #Covid19 вакцину, которыми они подрывают жизненно важное сотрудничество [всего мира] в борьбе с пандемией", - сказал он.

АНБ США считает, что российские хакеры собирали данные о разработке вакцин. Какие именно научные учреждения были атакованы, не уточняется.

Кремль заявил, что Россия не имеет никакого отношения к хакерским атакам. "Мы не приемлем подобные обвинения, ровно как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы-2019", - приводит слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова РИА Новости.





Британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) заявил, что обнаружив нападение, немедленно поделился информацией с американскими и канадскими коллегами. Удалось ли злоумышленникам украсть данные, не сообщается, но британские власти подчеркивают, что работа над созданием вакцины не была сорвана и продолжается.

Британская спецслужба распространила рекомендации с описанием того, как действуют хакеры и как защититься от них.



