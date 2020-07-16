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Коронавирусная паника: в Рио-де-Жанейро на прогулку ходят в скафандрах

16.07.2020 22:34 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Экономика Китая возобновила рост

В Китае, который справился с коронавирусом раньше других стран, экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Несмотря на падение ВВП в первом полугодии на 1,6 %, во втором квартале наблюдался ощутимый рост. В итоге объем валового внутреннего продукта даже вырос к уровню прошлого года более чем на полтора процента. Если этот тренд сохранится, то по итогам года страна может ждать экономического роста на 4 и более процентных пунктов.

ЕС исключил Сербию и Черногорию из числа эпидемически безопасных стран

Евросоюз исключил из списка эпидемически безопасных стран Сербию и Черногорию. Таким образом, право на въезд в ЕС сохранили граждане 13 государств, среди которых, в частности,  австралийцы, руандийцы, новозеландцы, южнокорейцы и китайцы. Список был составлен в конце июня в качестве рекомендательного для стран-членов Евросоюза. Пересматривается этот перечень раз в 2 недели.

В США новый рекорд по числу заражений

По числу заражений коронавирусом Соединенные Штаты занимают первое место на планете. Минувшим днем здесь зафиксирована рекордная  71 тысяча заражений и 860 смертей. В последние недели в ряде штатов отмечается резкий рост уровня заболеваемости. В связи с этим закрыты бары и рестораны в Калифорнии и Техасе.

Коронавирусная паника в Бразилии

Уверенное второе место по числу больных коронавирусом удерживает Бразилия. Здесь накануне зарегистрировали 73 тысячи новых случаев. Заражен, что подтверждено уже вторым тестом, и президент страны Болсонару. Коронавирусная паника иногда оборачивается курьезами. В Рио-де-Жанейро обнаружилась парочка, которая ходит на прогулки по Копакабане в герм

 
 
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Экономика Китая возобновила рост В Китае, который справился с коронавирусом раньше других стран, экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Несмотря на...
 
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