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В Кыргызстане паника? Резкий скачок Covid-19. Больниц не хватает, лекарства покупают родственники

17.07.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Кыргызстане только за июль число заболевших Covid-19 выросло в четыре с половиной раза, система здравоохранения страны перестала справляться с нагрузкой, депутаты ушли в отпуск, у многих людей началась паника.

Русская служба Би-би-си поговорила с некоторыми из тех, кто перенес заболевание или потерял родственников.

33-летняя Гульнара заразилась Covid-19 на работе, через неделю после того, как она вместе с коллегами вернулась с полуторамесячного карантина. В обязанности Гульнары входит составление договоров и ведение переговоров с клиентами. Один из них сообщил ей, что получил позитивные результаты теста на коронавирус.

"Мы были в шоке, у него не было кашля, он не чихал. Как оказалось, он переносил болезнь бессимптомно, - рассказывает Гульнара. - Хотя в офисе было обязательным ношение масок и перчаток, иногда мы снимали их, например, когда оставались только наши сотрудники, или во время обеда. Этот клиент часто приходил к нам в офис и даже несколько раз обедал с нами, поэтому мы вполне могли заразиться от него".


Проверка температуры на входе в мечеть в Бишкеке

Гульнара заболела через четыре месяца после того, как в Кыргызстане появился Covid-19. Первые три зараженных коронавирусом были обнаружены в начале марта среди киргизских паломников, прилетевших из Саудовской Аравии, куда они летели на умру, малый хадж. Тогда же в республиканском штабе по борьбе с Covid-19 сообщили, что эти три человека с момента прилета не соблюдали правила домашнего карантина и контактировали с более чем 150 людьми, которых должны были изолировать и протестировать.

Кыргызстан, наряду с соседними Казахстаном и Узбекистаном, к концу марта закрыл воздушные границы и ввел жесткие ограничения по всей стране.

В трех самых крупных городах страны: в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и еще в нескольких районах был введен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Местным жителям не рекомендовалось выходить из дома без острой необходимости, запрещалось покидать пределы населенного пункта. Сотрудники большинства предприятий работали удаленно, была остановлена работа общественного транспорта и такси, все учебные заведения и детские сады в стране были закрыты почти на два месяца. Нарушителей комендантского часа задерживали и штрафовали.
 
 
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В Кыргызстане только за июль число заболевших Covid-19 выросло в четыре с половиной раза, система здравоохранения страны перестала справляться с нагрузкой, депутаты...
 
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