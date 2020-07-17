Объединение штабов, Лукашенко и Конституция, братья в автозаке и рынок жилья - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!





Это фото уже точно вошло в историю. Да и события, которые за ним стоят, тоже. У кампании по выборам президента новый поворот: штабы Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико объявили об объединении. Эксперты, кстати, предполагали , что такое возможно.

О ВЫБОРАХ, СУДАХ И ГРОМКИХ ДЕЛАХ

Как-будто в ответ на женское трио президент Лукашенко рассказал о возможной новации в Конституции: президентом можно стать только после службы в армии . Правда, и для женщин в этой ситуации тоже придуман выход — не менее оригинальный, чем само предложение.

о возможной новации в Конституции: . Правда, и для женщин в этой ситуации тоже придуман выход — не менее оригинальный, чем само предложение. По событиям в Минске 14 июля возбуждены еще два уголовных дела. Задержаны 4 человека.

еще два уголовных дела. Задержаны 4 человека. На нерегистрацию двух кандидатов в ЦИК пришло более 5 тысяч жалоб . Ответ на них был дан сегодня. А Лидия Ермошина пояснила , почему решили прекратить прием подобных жалоб лично от граждан и что вообще в ЦИК думают об очереди из нескольких сотен человек. Кроме этого, Лидия Михайловна еще раз прокомментировала отказ в регистрации Бабарико и Цепкало .

. Ответ на них сегодня. А Лидия Ермошина , почему решили прекратить прием подобных жалоб лично от граждан и что вообще в ЦИК думают об очереди из нескольких сотен человек. Кроме этого, Лидия Михайловна . В Беларуси снова избивают журналистов. После прямого включения у здания Центризбиркома, куда пришли с жалобами сотни минчан, журналиста «Радыё Свабода» Антона Трофимовича задержали . Парня затащили в машину бойцы ОМОНа, на журналиста надели наручники и поставили на колени, в рот засунули кулак, чтобы не кричал, разбили нос. Позже медики зафиксируют перелом и наложат швы. СК проводит проверку, а минская милиция говорит, что телесные повреждения получены во время неповиновения.

журналистов. После прямого включения у здания Центризбиркома, куда пришли с жалобами сотни минчан, . Парня затащили в машину бойцы ОМОНа, на журналиста надели наручники и поставили на колени, в рот засунули кулак, чтобы не кричал, разбили нос. Позже медики зафиксируют перелом и наложат швы. СК проводит проверку, а минская милиция говорит, что телесные повреждения получены во время неповиновения. Тем временем кандидат в президенты Сергей Черечень представил свою предвыборную программу. Вот, что он обещает избирателям .

представил свою предвыборную программу. . В стране продолжились суды над участниками стихийных акций протеста. В Минске судили двух братьев-айтишников, которых задержали в разных местах, но оказались они в одном автозаке. Правда, с местом задержания в реальности и в протоколе вышла неувязка, так что дело отправили на доработку. А вот в Бресте за день рассмотрели больше десятка дел: почти по всем случаям людям назначали одинаковое наказание — штраф 30 базовых. А вот как это было стоит почитать в подробностях — не пожалеете!





ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

В «сахарном деле» новый эпизод: силовики задержали еще одного топ-менеджера сахарного завода.

новый эпизод: силовики еще одного топ-менеджера сахарного завода. Стало известно, когда «Росатом» планирует физический пуск БелАЭС . Скоро .

. . На рынке жилья небывалый спад . Посмотрели, что с ценами и, самое главное, сделали вместе с экспертами прогнозы на будущее. А для тех, кто хочет решать квартирный вопрос сейчас с помощью кредита, собрали возможные варианты (спойлер: их очень мало!).

. Посмотрели, что с ценами и, самое главное, вместе с экспертами прогнозы на будущее. А для тех, кто хочет решать квартирный вопрос сейчас с помощью кредита, (спойлер: их очень мало!). Очередной сюрприз ожидает наш авторынок от Таможенного союза. Из-за нового техрегламента могут пострадать ремонтники — многие бэушные запчати окажутся под запретом .

— . А вот последняя статистика от Минздрава по коронавирусу: новых случаев стало чуть-чуть больше.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Новый герой нашего проекта «Быть молодым», где мы рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства. В 2 года Саше поставили диагноз — муковисцидоз . В день Саша могла откашлять около стакана мокроты, а иногда и вовсе не могла дышать без аппарата. И вот сейчас, пережив 10-часовую операцию, Саша будто начала новую жизнь .

. В день Саша могла откашлять около стакана мокроты, а иногда и вовсе не могла дышать без аппарата. И вот сейчас, пережив 10-часовую операцию, Саша будто . Ирина Игнатович и Анастасия Колупанович окончили школу 20 лет назад. В 2020-м они решили записаться на ЦТ . И вот что из этого вышло .

. . Бывает же такое! Мужчина добился пересмотра решения о привлечении к административной ответственности почти семилетней давности: оказалось, его признали виновным по ошибке, а взыскание касалось его полного тезки .

решения о привлечении к административной ответственности почти семилетней давности: оказалось, . А в Витебске вчера открылся «Славянский Базар». Перед этим министр культуры Юрий Бондарь объяснил , от столь массового мероприятия не стали отказываться из-за коронавируса (напомним, программу фестиваля просто немного сократили): «Пора выходить из этой пандемической спячки». Вчера на фестиваль на частном самолете прилетел Филипп Киркоров. В Летнем амфитеатре открывали звезду в его честь.





О СПОРТЕ

Мадридский «Реал» , выиграв дома «Вильярреал» со счетом 3:1, обеспечил себе чемпионство за тур до окончания турнира.

, выиграв дома «Вильярреал» со счетом 3:1, себе чемпионство за тур до окончания турнира. А вот в одном из российских футбольных клубов коронавирус : матч отменили за несколько часов до начала.

: матч за несколько часов до начала. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» достиг договоренности о подписании контракта с 22-летним Егором Шаранговичем, выступавшим ранее в Американской хоккейной лиге за «Бингэмтон».

о подписании контракта с 22-летним Егором Шаранговичем, выступавшим ранее в Американской хоккейной лиге за «Бингэмтон». Ну и наконец забавное. «Ливерпуль» проиграл «Арсеналу» в выездном матче — 1:2. Главный тренер команды Юрген Клопп был настолько шокирован произошедшим, что в изумлении раскрыл рот и не менял положение несколько секунд. И это стало мемом .

Все новости четверга, 16 июля

А теперь снова о выборах. Мы решили вспомнить яркие моменты предыдущих президентских кампаний и предлагаем вам по их описанию определить, в какой год это было . Если будете отвечать неверно, то хотя бы вспомните современную историю. Удачной пятницы!

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