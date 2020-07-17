ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Объединение штабов, Лукашенко и Конституция, братья в автозаке и рынок жилья - все за вчера

17.07.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!


Это фото уже точно вошло в историю. Да и события, которые за ним стоят, тоже. У кампании по выборам президента новый поворот: штабы Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико объявили об объединении. Эксперты, кстати, предполагали, что такое возможно.

О ВЫБОРАХ, СУДАХ И ГРОМКИХ ДЕЛАХ

  • Как-будто в ответ на женское трио президент Лукашенко рассказал о возможной новации в Конституции: президентом можно стать только после службы в армии. Правда, и для женщин в этой ситуации тоже придуман выход — не менее оригинальный, чем само предложение.
  • По событиям в Минске 14 июля возбуждены еще два уголовных дела. Задержаны 4 человека.
  • На нерегистрацию двух кандидатов в ЦИК пришло более 5 тысяч жалоб. Ответ на них был дан сегодня. А Лидия Ермошина пояснила, почему решили прекратить прием подобных жалоб лично от граждан и что вообще в ЦИК думают об очереди из нескольких сотен человек. Кроме этого, Лидия Михайловна еще раз прокомментировала отказ в регистрации Бабарико и Цепкало.
  • В Беларуси снова избивают журналистов. После прямого включения у здания Центризбиркома, куда пришли с жалобами сотни минчан, журналиста «Радыё Свабода» Антона Трофимовича задержали. Парня затащили в машину бойцы ОМОНа, на журналиста надели наручники и поставили на колени, в рот засунули кулак, чтобы не кричал, разбили нос. Позже медики зафиксируют перелом и наложат швы. СК проводит проверку, а минская милиция говорит, что телесные повреждения получены во время неповиновения.
  • Тем временем кандидат в президенты Сергей Черечень представил свою предвыборную программу. Вот, что он обещает избирателям.
  • В стране продолжились суды над участниками стихийных акций протеста. В Минске судили двух братьев-айтишников, которых задержали в разных местах, но оказались они в одном автозаке. Правда, с местом задержания в реальности и в протоколе вышла неувязка, так что дело отправили на доработку. А вот в Бресте за день рассмотрели больше десятка дел: почти по всем случаям людям назначали одинаковое наказание — штраф 30 базовых. А вот как это было стоит почитать в подробностях — не пожалеете!


ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

  • В «сахарном деле» новый эпизод: силовики задержали еще одного топ-менеджера сахарного завода.
  • Стало известно, когда «Росатом» планирует физический пуск БелАЭС. Скоро.
  • На рынке жилья небывалый спад. Посмотрели, что с ценами и, самое главное, сделали вместе с экспертами прогнозы на будущее. А для тех, кто хочет решать квартирный вопрос сейчас с помощью кредита, собрали возможные варианты (спойлер: их очень мало!).
  • Очередной сюрприз ожидает наш авторынок от Таможенного союза. Из-за нового техрегламента могут пострадать ремонтники — многие бэушные запчати окажутся под запретом.
  • А вот последняя статистика от Минздрава по коронавирусу: новых случаев стало чуть-чуть больше.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Новый герой нашего проекта «Быть молодым», где мы рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства. В 2 года Саше поставили диагноз — муковисцидоз. В день Саша могла откашлять около стакана мокроты, а иногда и вовсе не могла дышать без аппарата. И вот сейчас, пережив 10-часовую операцию, Саша будто начала новую жизнь.
  • Ирина Игнатович и Анастасия Колупанович окончили школу 20 лет назад. В 2020-м они решили записаться на ЦТ. И вот что из этого вышло.
  • Бывает же такое! Мужчина добился пересмотра решения о привлечении к административной ответственности почти семилетней давности: оказалось, его признали виновным по ошибке, а взыскание касалось его полного тезки.
  • А в Витебске вчера открылся «Славянский Базар». Перед этим министр культуры Юрий Бондарь объяснил, от столь массового мероприятия не стали отказываться из-за коронавируса (напомним, программу фестиваля просто немного сократили): «Пора выходить из этой пандемической спячки». Вчера на фестиваль на частном самолете прилетел Филипп Киркоров. В Летнем амфитеатре открывали звезду в его честь.


О СПОРТЕ

  • Мадридский «Реал», выиграв дома «Вильярреал» со счетом 3:1, обеспечил себе чемпионство за тур до окончания турнира.
  • А вот в одном из российских футбольных клубов коронавирус: матч отменили за несколько часов до начала.
  • Хоккейный клуб «Динамо-Минск» достиг договоренности о подписании контракта с 22-летним Егором Шаранговичем, выступавшим ранее в Американской хоккейной лиге за «Бингэмтон».
  • Ну и наконец забавное. «Ливерпуль» проиграл «Арсеналу» в выездном матче — 1:2. Главный тренер команды Юрген Клопп был настолько шокирован произошедшим, что в изумлении раскрыл рот и не менял положение несколько секунд. И это стало мемом.

Все новости четверга, 16 июля

А теперь снова о выборах. Мы решили вспомнить яркие моменты предыдущих президентских кампаний и предлагаем вам по их описанию определить, в какой год это было. Если будете отвечать неверно, то хотя бы вспомните современную историю. Удачной пятницы!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У кампании по выборам президента новый поворот: штабы Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико объявили об объединении. Эксперты, кстати,...
 
Новости дня
Новости
 
Биолог назвала «хороший и плохой» вывод из данных об иммунитете к COVID
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика