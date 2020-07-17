Объединение штабов, Лукашенко и Конституция, братья в автозаке и рынок жилья - все за вчера

Это фото уже точно вошло в историю. Да и события, которые за ним стоят, тоже. У кампании по выборам президента новый поворот: штабы Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарикообъявили об объединении. Эксперты, кстати, предполагали, что такое возможно.
О ВЫБОРАХ, СУДАХ И ГРОМКИХ ДЕЛАХ
Как-будто в ответ на женское трио президент Лукашенко рассказал о возможной новации в Конституции: президентом можно стать только после службы в армии. Правда, и для женщин в этой ситуации тоже придуман выход — не менее оригинальный, чем само предложение.
По событиям в Минске 14 июлявозбуждены еще два уголовных дела. Задержаны 4 человека.
На нерегистрацию двух кандидатов в ЦИК пришло более 5 тысяч жалоб. Ответ на них был дан сегодня. А Лидия Ермошина пояснила, почему решили прекратить прием подобных жалоб лично от граждан и что вообще в ЦИК думают об очереди из нескольких сотен человек. Кроме этого, Лидия Михайловна еще раз прокомментировала отказ в регистрации Бабарико и Цепкало.
В Беларуси снова избивают журналистов. После прямого включения у здания Центризбиркома, куда пришли с жалобами сотни минчан, журналиста «Радыё Свабода» Антона Трофимовича задержали. Парня затащили в машину бойцы ОМОНа, на журналиста надели наручники и поставили на колени, в рот засунули кулак, чтобы не кричал, разбили нос. Позже медики зафиксируют перелом и наложат швы. СК проводит проверку, а минская милиция говорит, что телесные повреждения получены во время неповиновения.
В стране продолжились суды над участниками стихийных акций протеста. В Минске судили двух братьев-айтишников, которых задержали в разных местах, но оказались они в одном автозаке. Правда, с местом задержания в реальности и в протоколе вышла неувязка, так что дело отправили на доработку. А вот в Бресте за день рассмотрели больше десятка дел: почти по всем случаям людям назначали одинаковое наказание — штраф 30 базовых. А вот как это было стоит почитать в подробностях — не пожалеете!
ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ
В «сахарном деле» новый эпизод: силовики задержали еще одного топ-менеджера сахарного завода.
Стало известно, когда «Росатом» планирует физический пуск БелАЭС. Скоро.
На рынке жилья небывалый спад. Посмотрели, что с ценами и, самое главное, сделали вместе с экспертами прогнозы на будущее. А для тех, кто хочет решать квартирный вопрос сейчас с помощью кредита, собрали возможные варианты (спойлер: их очень мало!).
Очередной сюрприз ожидает наш авторынок от Таможенного союза. Из-за нового техрегламента могут пострадать ремонтники — многие бэушные запчати окажутся под запретом.
А вот последняя статистика от Минздрава по коронавирусу: новых случаев стало чуть-чуть больше.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Новый герой нашего проекта «Быть молодым», где мы рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства. В 2 года Саше поставили диагноз — муковисцидоз. В день Саша могла откашлять около стакана мокроты, а иногда и вовсе не могла дышать без аппарата. И вот сейчас, пережив 10-часовую операцию, Саша будто начала новую жизнь.
Ирина Игнатович и Анастасия Колупанович окончили школу 20 лет назад. В 2020-м они решили записаться на ЦТ. И вот что из этого вышло.
Бывает же такое! Мужчина добился пересмотра решения о привлечении к административной ответственности почти семилетней давности: оказалось, его признали виновным по ошибке, а взыскание касалось его полного тезки.
А в Витебске вчера открылся «Славянский Базар». Перед этим министр культуры Юрий Бондарь объяснил, от столь массового мероприятия не стали отказываться из-за коронавируса (напомним, программу фестиваля просто немного сократили): «Пора выходить из этой пандемической спячки». Вчера на фестиваль на частном самолете прилетел Филипп Киркоров. В Летнем амфитеатре открывали звезду в его честь.
О СПОРТЕ
Мадридский «Реал», выиграв дома «Вильярреал» со счетом 3:1, обеспечил себе чемпионство за тур до окончания турнира.
А вот в одном из российских футбольных клубов коронавирус: матч отменили за несколько часов до начала.
Хоккейный клуб «Динамо-Минск»достиг договоренности о подписании контракта с 22-летним Егором Шаранговичем, выступавшим ранее в Американской хоккейной лиге за «Бингэмтон».
Ну и наконец забавное. «Ливерпуль» проиграл «Арсеналу» в выездном матче — 1:2. Главный тренер команды Юрген Клопп был настолько шокирован произошедшим, что в изумлении раскрыл рот и не менял положение несколько секунд. И это стало мемом.
А теперь снова о выборах. Мы решили вспомнить яркие моменты предыдущих президентских кампаний и предлагаем вам по их описанию определить, в какой год это было. Если будете отвечать неверно, то хотя бы вспомните современную историю. Удачной пятницы!
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