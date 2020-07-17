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Беларусь рассчитывает полностью обеспечить внутренний рынок гречневой крупой своего урожая

17.07.2020 10:56 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В любой непонятной ситуации - покупай гречку! Примерно под таким лозунгом на старте пандемии коронавируса белорусы атаковали магазины. Гречневая крупа оказалась самым востребованным продуктом. Уверен, у многих сейчас дома запасы не на один год. Гречневый ажиотаж заставил белорусское правительство сделать выводы. В нынешнем году Беларусь рассчитывает обеспечить внутренний рынок гречневой крупой своего урожая. Для этого в стране вдвое нарастили посевные площади.

Ольга Анищенко расскажет. В хозяйстве "Видомлянское" на Брестчине масштабами посевов отличились. В нынешнем году аппетиты нарастили едва ли не десятикратно. Говорят, таков госзаказ. "Масштабировать" гречишные поля в нынешнем году решили неспроста. Пандемия вмешалась в аграрную политику. Люди запасались крупами, и россияне не стали исключением. В итоге - страна-соседка закрыла свой экспортный рынок. Первый мировой экспортер приостановил поставки. В текущем году, когда в РФ в связи с коронавирусом были ограничены поставки крупы в Беларусь, было принято решение об увеличении посевных площадей гречихи, были использованы все имеющиеся семена, увеличены в 2 раза площади, доведен госзаказ под полную потребность рынка в гречихе.


Для Беларуси гречка из разряда товаров критического импорта


Своими силами обеспечивали в лучшие годы лишь треть потребностей страны. Остальное привозили из России. Но недавний препон на границе вернул Беларусь "в поле" обсуждения аграрной независимости. Вкупе - дело выгодное. Ведь мало того, что хозяйства работают по госзаказу (т.е. производитель знает: крупу заберут, по хорошей цене), во-вторых, производства дотируют (с реализации хозяйства получат надбавки). В себестоимости Беларуси с Россией, конечно,  конкурировать сложно. Топливные ресурсы, плодородные почвы, подходящий климат  -  стране-соседке бонусов не занимать! Но итоговую цену на полке во многом определяет урожайность. В минувшем году в России крупы собрали немного. В итоге - цены на нашем рынке пришлось даже регулировать. МАРТ ограничил аппетиты импортеров и торговли, заметно урезав надбавки. И российской, и своей гречки теперь будет больше.  Но это не повод для волнений, заверяют в МАРТ. Если своими силами все не съедим - отправим на экспорт. Продовольствие сегодня в цене.

 
 
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В любой непонятной ситуации - покупай гречку! Примерно под таким лозунгом на старте пандемии коронавируса белорусы атаковали магазины. Гречневая крупа оказалась...
 
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