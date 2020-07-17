Головченко: в ЕАЭС пока не удается решить вопросы свободной торговли без изъятий и ограничений

Источник материала: Вороновская газета





В Евразийском экономическом союзе пока не удается решить вопросы свободной торговли без изъятий и ограничений. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

«В соответствии с установившейся практикой наша работа начнется с рассмотрения вопросов об устранении барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка союза. К сожалению, пока не удается в полной мере переломить силу сопротивления при решении вопросов свободной торговли без изъятий и ограничений», — отметил Роман Головченко.





В поле зрения остается работа по формированию общих энергетических рынков. Сегодня обсудят ход работы по рынкам газа, нефти и нефтепродуктов.

Одним из важнейших вопросов Роман Головченко назвал исполнение соглашения о маркировке товаров средствами идентификации. «В этой сфере крайне важно обеспечить совместимость национальных систем маркировки, применение единых требований к национальным компонентам информационной системы маркировки. Следует посмотреть и на ранее согласованные сроки введения маркировки на отдельные группы товаров, являются ли они актуальными во время пандемии и не приведут ли к ограничению взаимных товарных потоков», — сказал глава белорусского правительства.





Во время заседания

По его мнению, требуют внимания и вопросы предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На рассмотрение Евразийского межправсовета вносится комплексный план в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Заседание межправсовета в Минске проходит в очном формате впервые с начала пандемии COVID-19. Повестка включает широкий спектр вопросов евразийской интеграции в сферах торговли, функционирования внутреннего рынка, конкуренции, промышленности, технического регулирования и других.-0-

ГОЛОВЧЕНКО СЧИТАЕТ ВПОЛНЕ ДОСТИЖИМЫМ ТОВАРООБОРОТ С КАЗАХСТАНОМ НА УРОВНЕ $1 МЛРД По словам премьер-министра Беларуси Романа Головченко, Беларусь нацелена на расширение взаимной торговли на равноправных условиях. Интерес представляют совместные кооперационные проекты. https://www.belta.by/