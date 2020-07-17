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Заседание межправсовета в расширенном формате началось в Минске

17.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в Минске проходит заседание Евразийского межправительственного совета, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Сагалович.

На встречу в Минск приехали все премьеры евразийской пятерки. Заседание в узком формате длилось больше двух часов. Каких-то громких заявлений пока не прозвучало. Сейчас идут переговоры в расширенном формате. Причем для премьеров и делегаций предусмотрена специальная рассадка.

До начала заседания прошло совместное фотографирование. Заметно, что настроение рабочее. Премьеры давно лично не виделись. Последний апрельский межправсовет прошел онлайн. Обсуждают борьбу с коронавирусом, создание карты индустриализации евразийской пятерки, а также соглашение о маркировке товаров. Премьер Беларуси Роман Головченко отметил, что пока не удается решить вопросы свободной торговли без изъятий и ограничений.

Премьеры сегодня обсудят создание совместного космического проекта по зондированию земли. Над программой работали ведущие производители комической техники в ЕАЭС. Одной стране дорого развивать это направление, совместно дешевле. Предполагается, что проект запустят уже в следующем году.



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Теги: Минск
 
 
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На встречу в Минск приехали все главы правительств евразийской пятерки. Заседание в узком формате длилось больше двух часов.
 
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