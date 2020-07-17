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Заседание межправсовета в расширенном формате началось в Минске
17.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня в Минске проходит заседание Евразийского межправительственного совета, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Сагалович.
До начала заседания прошло совместное фотографирование. Заметно, что настроение рабочее. Премьеры давно лично не виделись. Последний апрельский межправсовет прошел онлайн. Обсуждают борьбу с коронавирусом, создание карты индустриализации евразийской пятерки, а также соглашение о маркировке товаров. Премьер Беларуси Роман Головченко отметил, что пока не удается решить вопросы свободной торговли без изъятий и ограничений.
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На встречу в Минск приехали все главы правительств евразийской пятерки. Заседание в узком формате длилось больше двух часов.
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