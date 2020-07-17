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Принцесса Беатрис и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились
17.07.2020 16:53 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Британская принцесса Беатрис тайно вышла замуж за итальянского предпринимателя Эдоардо Мапелли Моцци. Об этом
Церемония была закрытой, она состоялась в Виндзорском замке, где бабушка и дедушка принцессы Беатрис (королева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп) были на карантине из-за коронавируса.
На свадьбу пришли родители принцессы герцог Йоркский Эндрю и герцогиня Йоркская Сара, а также королева Елизавета II и ее супруг Филипп.
По данным источника, свадьба 31-летней принцессы Беатрис планировалась на 29 мая в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне. Жених и невеста пригласили 150 человек, для которых планировали устроить большой прием в саду Букингемского дворца. Однако в связи с пандемией коронавируса свадьбу перенесли.
Ранее сообщалось, что церемонию отложили до 2021 года, поскольку Беатрис очень хотела пышный праздник.
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Британская принцесса Беатрис тайно вышла замуж за итальянского предпринимателя Эдоардо Мапелли Моцци. Об этом сообщает Daily Mail. Церемония была закрытой, она...
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