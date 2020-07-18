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Конституция - для женщин, сутки для айтишников и свобода для благородных оленей - все за вчера

18.07.2020 09:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!


Вчера объединенный штаб Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало провел первую общую пресс-конференцию. Оказывается, женщины сумели договориться за 15 минут. «Мы решили показать, что такое женская солидарность. Мы всем хотим показать, что Конституция — для женщин, мы не второсортные, мы наравне с мужчинами, и мы победим», — сказала Вероника Цепкало.

Глава ЦИК Лидия Ермошина тем временем назвала объединение штабов в пользу одного кандидата противоестественным: «Никто из них не хочет быть президентом, кроме одного лица — действующего президента. Только он один хочет работать президентом, остальные — хотят новые выборы».

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Александр Лукашенко встретился с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава правительства РФ считает, что Россия и Беларусь могли бы принять ряд новых мер для раскрытия потенциала договора о Союзном государстве.
  • Журналист «Радыё Свабода» Антон Трофимович (тот самый, которого сотрудники ОМОН поставили на колени, засунули в рот кулак и сломали нос) поехал снимать побои. По дороге к нему подошел человек в штатском, забрал телефон, рюкзак и посадил в машину, где находились еще двое. В РУВД Трофимовичу заявили: в отношении него ведется административный процесс по ст. 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица). Теперь журналиста ждет суд.


  • Силовики не стремятся подавить чужое мнение, а обеспечивают правопорядок и защищают жизни и здоровье граждан. Так начальник ГУВД Мингорисполкома генерал-майор милиции Иван Кубраков объяснил, почему милиционеры просят не выстраиваться в очереди.
  • А военный обозреватель Александр Алесин подробно рассказал, могут ли вооруженные силы выйти на улицу, чтобы подавлять массовые беспорядки, в каких ситуациях это возможно и что об этом говорит Военная доктрина.
  • Лидия Ермошина заявила, что не будет забирать из СК заявление на Сергея Тихановского: «Этот человек опасен для государства и общества. И не по моему заявлению, а по всем тем действиям, которые он предпринимал. Я думаю, что общество их увидит, когда будет идти суд».
  • Александру Кувшинову (тому самому айтишнику, чья фотография, сделанная 15 июля, стала мемом) дали 10 суток. Его брату Виктору Кувшинову — 11 суток.


  • Белорусские ученые создали рабочую группу, задачей которой станет разработка вакцины от вируса COVID-19.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Как-то Александр Лукашенко сказал, что минской Чижовской пугали детей. А белорусский рокер Олег Хоменко в этом микрорайоне вырос. «Мы с Чижовкой почти одногодки. Моя малая родина, мой край, она мне снится до сих пор», — рассказывает он. Известный артист, музыкант провел экскурсию по большому спальному району Минска.
  • В Витебске 16 июля стартовал «Славянский базар — 2020». Все в лучших традициях прошлых лет: речь президента, четырехчасовой концерт в Летнем амфитеатре, ночной праздничный салют в центре города. Необычным стало лишь то, что артистам в этот раз не дарили цветы, а одну из песен посвятили медикам, которые борются с коронавирусом. Наш репортаж о том, как это было.


  • Кандидат в президенты Анна Канопацкая показала свой шикарный Land Rover и рассказала, что ждет пьяных за рулем, если она выиграет выборы.
  • Виктор Бабарико обратился в Комитет по правам человека ООН с жалобой на произвольное задержание и заключение под стражу. Также туда отправлен запрос о срочных мерах, чтобы Комитет по правам человека выразил просьбу государству не препятствовать его участию в президентских выборах, чтобы он мог эффективно пользоваться своими правами как претендент в кандидаты, включая доступ к СМИ, избирателям и членам своего штаба. Разбираемся, насколько это обращение эффективно, что может на него ответить Беларусь и значит ли это, что Бабарико сможет вернуться в предвыборную гонку.
  • В «Евроопте» открылся свой фермерский мини-рынок. Сравниваем цены с магазинными.
  • Под Бобруйском выпустили на свободу благородных оленей, которых вырастили в питомнике. Посмотрите, как это красиво!


О СПОРТЕ

  • Чемпион мира по футболу 2014 года Андре Шюррле объявил о завершении карьеры в возрасте 29 лет.
  • Еще один молодой белорусский хоккеист покинул США и подписал контракт с минским «Динамо».
  • Шестилетний мальчик стал почетным чемпионом мира WBC. Он спас сестру от собаки ценой страшных увечий.

Все новости пятницы, 17 июля

И напоследок подобрали пять дерзких сериалов этого лета для тех, для тех, кто подустал от главного сериала — президентских выборов. Хороших выходных!

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Вчера объединенный штаб Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало провел первую общую пресс-конференцию. Оказывается, женщины сумели договориться...
 
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