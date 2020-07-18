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Мировой антирекорд. Число заразившихся COVID-19 превысило 14 млн человек

18.07.2020 11:12 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В то же время ВОЗ зафиксировала мировой антирекорд по количеству случаев заражения коронавирусом - более 14-ти миллионов заболевших - это самое высокое число инфицированных с начала пандемии. При этом, несмотря на введенный ранее карантин, некоторые страны и регионы, такие, как Израиль, Испания, вновь вводят ограничения повторно. Так, власти Каталонии закроют спортзалы, ночные клубы, ограничат число посетителей ресторанов. А в Бельгии 115 новых случаев заражения в день, что на 32 % больше, чем на прошлой неделе.
 
 
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В то же время ВОЗ зафиксировала мировой антирекорд по количеству случаев заражения коронавирусом - более 14-ти миллионов заболевших - это самое высокое число...
 
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