Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мировой антирекорд. Число заразившихся COVID-19 превысило 14 млн человек В то же время ВОЗ зафиксировала мировой антирекорд по количеству случаев заражения коронавирусом - более 14-ти миллионов заболевших - это самое высокое число...

В то же время ВОЗ зафиксировала мировой антирекорд по количеству случаев заражения коронавирусом - более 14-ти миллионов заболевших - это самое высокое число инфицированных с начала пандемии. При этом, несмотря на введенный ранее карантин, некоторые страны и регионы, такие, как Израиль, Испания, вновь вводят ограничения повторно. Так, власти Каталонии закроют спортзалы, ночные клубы, ограничат число посетителей ресторанов. А в Бельгии 115 новых случаев заражения в день, что на 32 % больше, чем на прошлой неделе.