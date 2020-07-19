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Красота в горах. Фотографии баварского замка Нойшванштайн

19.07.2020 09:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Замок Нойшванштайн был построен по приказу баварского короля Людвига II высоко горах. До коронавируса это было одной самых популярных среди туристов мест на юге Германии. Посмотрите на фотографии и убедитесь в его красоте сами.











 
 
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Замок Нойшванштайн был построен по приказу баварского короля Людвига II высоко горах. До коронавируса это было одной самых популярных среди туристов мест на юге...
 
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