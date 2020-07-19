Рекордные цифры COVID-19 в мире. Ситуация в Беларуси

Рекордное количество случаев коронавируса в сутки зафиксировано в мире. В ВОЗ отмечают, что за 24 часа 18 июля зарегистрировано 260 тысяч новых случаев заражения. За этот же период умерло 7300 человек.

Сутками ранее новых заболевших было 238 тысяч. ВОЗ назвала ситуацию продолжением первой волны пандемии, второй пик которой наблюдается только сейчас. В организации эпицентром пандемии назвали Северную и Южную Америку.

Названа страна, где наблюдается максимальное число заражений – это США, где на 18 июля было зарегистрировано 3 млн 630 заболевших и умерло 139 тысяч. На втором месте находится Бразилия, где выявлено около 2 млн заражений, на третьем – Индия с более чем 1 млн.

РФ по этому показателю занимает четвертое место, в ней зарегистрировано 758 тысяч человек с заболеванием COVID-19. На пятом месте Перу, где чуть более 345 тысяч.

Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч человек.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял , что пандемия коронавируса распространяется ускоренными темпами, хоть некоторые страны сделали все для его замедления.

По его словам, при открытии экономик и возвращении к социальной жизни резко возрастает количество новых случаев заражения. Уязвимыми для COVID-19 по-прежнему остается большинство людей. «Тяжелая реальность заключается в том, что ситуация еще не завершилась», - подчеркнул тогда глава ВОЗ.

В Беларуси, по официальной статистике, зафиксировано 65 тысяч 953 человек с положительным тестом на COVID-19. Умерло 495 пациентов «с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией». Выздоровели и выписаны 57 тысяч 856 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.