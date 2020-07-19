|
Милевский рассказал, как переносит коронавирус
19.07.2020 12:40 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о том, как переносит заражение коронавирусом на своем YouTube-канале «Миля».
Фото: ФК «Динамо» (Брест)
— Всё это связано с короной, будь она неладна. Сижу дома уже 12-й день. Из дома мне можно выходить на улицу утром на 15 минут и вечером на 15 минут в магазин.
Стремновато с этой штукой, когда у тебя вроде как положительный тест, но при этом нет никаких симптомов: нет кашля, пневмонии, температуры. Ни разу за эти 12 дней не было.
Единственное, когда это всё только начиналось, пропало обоняние. Сначала мы шутили, но в итоге перенесли два тура, а у многих положительные результаты. Но у всех это всё проходит спокойно и незаметно. Есть случаи и похуже: люди температурят, с пневмонией. Конечно, всё это плохо", — сказал Милевский.
Напомним, ранее в брестском «Динамо» официально подтверждили заражения футболистов, в связи с чем было перенесено уже две игры команды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о том, как переносит заражение коронавирусом на своем YouTube-канале «Миля». Фото: ФК «Динамо» (Брест) —...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)