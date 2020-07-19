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Милевский рассказал, как переносит коронавирус

19.07.2020 12:40 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о том, как переносит заражение коронавирусом на своем YouTube-канале «Миля».

Фото: ФК "Динамо" (Брест)

Фото: ФК «Динамо» (Брест)

— Всё это связано с короной, будь она неладна. Сижу дома уже 12-й день. Из дома мне можно выходить на улицу утром на 15 минут и вечером на 15 минут в магазин.

Стремновато с этой штукой, когда у тебя вроде как положительный тест, но при этом нет никаких симптомов: нет кашля, пневмонии, температуры. Ни разу за эти 12 дней не было.

Единственное, когда это всё только начиналось, пропало обоняние. Сначала мы шутили, но в итоге перенесли два тура, а у многих положительные результаты. Но у всех это всё проходит спокойно и незаметно. Есть случаи и похуже: люди температурят, с пневмонией. Конечно, всё это плохо", — сказал Милевский.

Напомним, ранее в брестском «Динамо» официально подтверждили заражения футболистов, в связи с чем было перенесено уже две игры команды.

 
Теги: Брест
 
 
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  Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о том, как переносит заражение коронавирусом на своем YouTube-канале «Миля». Фото: ФК «Динамо» (Брест) —...
 
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