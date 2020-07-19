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Белорусские лекарства для лечения пневмонии и COVID-19 доставлены в Кыргызстан
19.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Белорусские лекарства для лечения пневмонии и COVID-19 доставлены в Кыргызстан, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
«В соответствии с просьбой Кыргызстана белорусские производители оперативно рассмотрели запрос о поставке лекарственных средств, используемых для лечения пневмонии и COVID-19. В сжатые сроки был подготовлен груз из пяти наименований лекарственных средств белорусского производства и отгружен на борт премьер-министра Кыргызстана», — рассказали в пресс-службе.
В общей сложности поставлено около 30 тыс. упаковок лекарственных средств, в основном антибиотики, производства РУП «Белмедпрепараты».
Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов 17 июля
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Белорусские лекарства для лечения пневмонии и COVID-19 доставлены в Кыргызстан, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава. «В соответствии с просьбой Кыргызстана...
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