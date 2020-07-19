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Губернатор Витебской области Николай Шерстнев рассказал, как переболел коронавирусом
19.07.2020 18:52 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Губернатор Витебской области Николай Шерстнев рассказал, как болел коронавирусом. Подробности
Напомним, 15 июля на встрече с активом Витебской области Александр Лукашенко рассказал, что глава региона Николай Шерстнева
Николай Шерстнев рассказал корреспонденту ОНТ, что у него была двусторонняя пневмония:
— У меня было двустороннее воспаление легких с соответствующим присутствием слабости.
Губернатор отметил, что вылечился за неделю:
— Может быть, я с опозданием обратился [к врачам], но по сути неделя основного лечения — и я встал на ноги.
Шерстнев дает совет, как быть здоровым:
— Я сделал выводы для себя и могу посоветовать всем: чтобы быстро избавиться от этой болезни, нужно вести достаточно активный образ жизни. То есть если только замкнуться в стенах палаты, это длительный процесс.
Губернатор Витебской области известен тем, что занимается силовыми видами спорта: жимом штанги лежа и гиревым спортом.
Глава области в 2017 году установил рекорд Европы, выжав 165-килограммовую и 23 раза подняв штангу весом 100 кг. В 2018-м он справился со 172,5 кг снарядом и 25 раз выжав штангу весом 100 кг.
Шерстневу также принадлежит мировой рекорд: за одну минуту он поднял 32-килограммовую гирю 61 раз.
На «Славянском базаре в Витебске» два года подряд проходят открытые областные соревнования по гиревому спорту «Кубок губернатора». В 2019 году в них принимал участие и он сам — как спортсмен. В этом году Шерстнев просто наблюдал за турниром. Ему торжественно вручили удостоверение и нагрудной знак «Мастер гиревого спорта»,
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Шерстнев дает совет, как быть здоровым.
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