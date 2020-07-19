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В Великобритании выделили шесть форм нового коронавируса

19.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Великобритании выделили шесть форм нового коронавируса

Ученые из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа (COVID-19), сообщает 18 июля телеканал Sky News.

Отмечается, что они отличаются друг от друга симптомами, что позволяет оценить риск развития серьезных осложнений.

Исследователи использовали данные о симптомах, которые имелись в первые пять дней болезни у 1 600 человек в США и Великобритании. Информация была собрана с помощью приложения для мобильных телефонов COVID Symptom Study, созданного специально для изучения симптомов заболевания. Пользователей приложения разделили на шесть групп на основе того, как у них развивалась болезнь. Хотя тремя основными симптомами коронавирусной инфекции были кашель, высокая температура и потеря обоняния, выяснилось, что наличие редких симптомов может указывать на то, насколько тяжело будет протекать болезнь.

Ученые считают, что если за первые пять дней определить, кто к какой категории относится, появится возможность оказывать им дополнительную помощь на ранней стадии и действовать на опережение, следя за уровнем кислорода и сахара в крови и восполняя потерю жидкости.

При первой и второй формах COVID-19, выделенных учеными, проявляются симптомы, характерные для гриппа. Третья (желудочно-кишечная) форма характеризуется отсутствием кашля при наличии диареи, потере аппетита и повышении температуры тела. Эти три формы характеризуются как условно легкие — при их развитии лишь от 1,5% до 4,4% пациентов понадобилась респираторная поддержка.

При четвертой форме болезни к основным симптомам добавляется чувство усталости, а при пятой его также сопровождают спутанность сознания и боль в мышцах. Для шестой и наиболее тяжелой формы болезни, при которой половине пациентов оказалась необходима госпитализация, характерны потеря аппетита, диарея и боли в области живота в сочетании с затрудненностью дыхания, болями в груди и мышцах, усталостью и спутанностью сознания.

По словам исследователей, пациенты, у которых были отмечены более тяжелые формы COVID-19, были старше, имели лишний вес и хронические заболевания.

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Ученые из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа (COVID-19), сообщает 18 июля телеканал Sky News....
 
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