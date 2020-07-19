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Ученые обнаружили самый ранний симптом COVID-19
19.07.2020 19:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Самым первым симптомом коронавируса нового типа может быть энантема – сыпь в ротовой полости. К такому выводу пришли исследователи из Испании, опубликовавшие
В публикации говорится, что сильная сыпь на слизистой оболочке рта была обнаружена примерно у 29% находящихся на лечении от COVID-19 пациентов. При этом сыпь появлялась у них примерно на два дня раньше всех остальных клинических симптомов заболевания.
Исследователи отметили, что судить о том, насколько широко данный симптом распространен на самом деле, пока довольно сложно. Во многом это обусловлено требованиями техники безопасности при осмотре заболевших COVID-19, которые создают сложности при осмотре ротовой полости пациентов.
Напомним, ранее ученые уже предупреждали, что повреждения кожи могут быть одним из первых признаков заражения COVID-19.
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Самым первым симптомом коронавируса нового типа может быть энантема – сыпь в ротовой полости. К такому выводу пришли исследователи из Испании, опубликовавшие...
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