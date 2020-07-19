Ученые обнаружили самый ранний симптом COVID-19

Источник материала: ОНТ

Самым первым симптомом коронавируса нового типа может быть энантема – сыпь в ротовой полости. К такому выводу пришли исследователи из Испании, опубликовавшие результаты своих исследований в научном журнале JAMA Dermatology.

В публикации говорится, что сильная сыпь на слизистой оболочке рта была обнаружена примерно у 29% находящихся на лечении от COVID-19 пациентов. При этом сыпь появлялась у них примерно на два дня раньше всех остальных клинических симптомов заболевания.

Исследователи отметили, что судить о том, насколько широко данный симптом распространен на самом деле, пока довольно сложно. Во многом это обусловлено требованиями техники безопасности при осмотре заболевших COVID-19, которые создают сложности при осмотре ротовой полости пациентов.

Напомним, ранее ученые уже предупреждали, что повреждения кожи могут быть одним из первых признаков заражения COVID-19.

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