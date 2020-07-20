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Нико Ковач назначен на пост главного тренера ФК "Монако"

20.07.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нико Ковач стал новым главным тренером футбольного клуба "Монако".



Как передает ТАСС, об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 48-летним хорватским специалистом рассчитано на три года и может быть продлено. Ковач в понедельник проведет первую тренировку. На посту главного тренера "Монако" Ковач сменил испанца Роберта Морено, об уходе которого было объявлено в воскресенье.

В составе монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин, президентом клуба является российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев. Прошедший сезон, который был досрочно завершен в апреле из-за пандемии коронавируса, команда закончила на девятом месте в турнирной таблице.

Ковач с апреля 2018 года по ноябрь 2019 года был главным тренером германского клуба "Бавария", под его руководством мюнхенцы выиграли чемпионат Германии, стали обладателями Кубка и Суперкубка Германии. Ранее хорват возглавлял франкфуртский "Айнтрахт", с которым в 2018 году выиграл Кубок Германии. С 2013 по 2015 год Ковач работал в сборной Хорватии.
 
 
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Нико Ковач стал новым главным тренером футбольного клуба "Монако".
 
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