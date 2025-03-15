Как работает сервис по поиску ситтера для питомца в Беларуси

Источник материала: ProBusiness





Оставить собаку на передержку у профессионально ситтера — нормальная практика во многих странах. В Европе работает Rover, в США — DogVacay. Но в Беларуси до недавнего времени выбор был крайне ограничен: либо просить родственников, либо платить за место в дорогой зоогостинице. Мария Бойко это поняла на собственном опыте, а потом решила создать свой сервис Petsfriend , который работает по понятной модели: найти ситтера для своего питомца можно за пару кликов в интернете. Однако запуск проекта оказался непростым: люди не доверяли частным передержкам, считая, что питомцу безопаснее у знакомых. Девушке пришлось не только выстраивать бизнес, но и формировать культуру зооняни, преодолевая страх к новым подходам заботы о питомцах. Сейчас Petsfriend работает во многих городах Беларуси, но масштабирование идет постепенно и не без вызовов. Мы поговорили с Марией о сложностях развития бизнеса, который формирует новые рынки.

«Спрос есть, но о наличии предложений люди даже не догадываются»

— У меня экономическое образование, и я долго работала в лизинговых компаниях. Оформляла кредиты, занималась финансированием сделок для бизнеса — это была коммерческая сфера, но никак не бизнес, просто работа в найме. Все изменилось, когда мой муж и его партнеры четыре года назад открыли свою компанию. Я наблюдала за их работой, за тем, как они строят проект, как принимают решения, сталкиваются с проблемами. Тогда поняла, что предпринимательство — это не просто идея, а сложный, но интересный процесс. Хотя свой проект я начала не потому, что хотела запустить бизнес. Просто в какой-то момент столкнулась с проблемой, которая не была решена в Беларуси. Ввиду разных обстоятельств мы на год переехали в другой город, я оставила работу, а после возвращения нужно было налаживать быт и искать новое занятие. Тогда появилось желание завести собаку, но я сомневалась, что смогу гарантировать постоянный уход. Знакомые подсказали, что есть сервисы передержки — там можно оставить собаку, если нужно уехать. Они сами пользовались такими услугами, но при этом их опыт был неудачным.





Это меня зацепило: а как вообще работают такие услуги, насколько они распространены? Я сама попробовала взять питомцев на передержку, чтобы разобраться, как это устроено. Тогда никакого бизнеса не планировалось — просто тестировала систему. Брала животных, наблюдала за процессами, адаптировалась. И чем глубже в это погружалась, тем больше удивлялась: никто из моего близкого окружения даже не слышал о том, что можно оставить питомца не только в зоогостинице или у родственников, но и у ситтера. И мне стало интересно: если это так востребовано в мире, почему в Беларуси до сих пор не распространено? В Европе, США есть огромные платформы, у которых сотни тысяч клиентов. В России тоже уже существуют несколько крупных сервисов, у каждого своя механика взаимодействия с клиентами. А у нас нет ни одного крупного игрока в масштабах страны. Почти пустая ниша с локальными конкурентами. Спрос есть, но о наличии предложений люди даже не догадываются.





Когда мы начали работать над проектом, я сразу понимала: если люди не знают, что такая услуга существует, они не будут ей пользоваться. В Беларуси никто не вкладывался в системную рекламу подобных сервисов. Мы же сделали ставку на SEO-продвижение, контекстную рекламу, B2B-партнерства. Например, раздавали листовки, договаривались с pet-friendly заведениями, подписали соглашение с крупным застройщиком ЖК, где живет много владельцев собак. Да, отдельные игроки предлагали услуги ситтинга через блоги, объявления, сарафанное радио, но структурированного сервиса на всю страну не существовало. А мы хотели, чтобы в каждом городе люди могли оставить питомца у проверенного ситтера, а не только в зоогостинице или у родственников.

Нужно было сначала создать потребность, а уже потом ее удовлетворять. Начали анализировать рынок и искать объективные цифры, чтобы понять, насколько велика наша потенциальная аудитория. По данным, которые я нашла, в Беларуси от 2,5 до 3 млн домашних животных, из них около миллиона — собаки. Но эти цифры тоже неполные, потому что не все владельцы регистрируют своих питомцев. Официально учитываются только зарегистрированные собаки, а сколько их на самом деле — сложно сказать. Понятно, что не каждый владелец собаки или кошки будет пользоваться передержкой или услугами выгульщика. Если у человека частный дом, и собака живет во дворе, ему такая услуга не нужна. Если человек редко куда-то уезжает и всегда может оставить питомца родственникам — он тоже не станет клиентом. Поняли, что наша аудитория — это люди, которые часто ездят в отпуск, командировки и ведут активный образ жизни, т.е. примерно 20−30% от всех владельцев собак и кошек.





«Нам пришлось не просто продвигать сервис, а менять представление людей о том, как можно заботиться о питомцах»

Но даже среди потенциально нашей аудитории не все знают, что такая услуга существует. Одной из главных проблем было сопротивление людей к новой услуге — не потому, что им не нравилась идея, а потому что они просто не привыкли к такому формату. Многие не доверяли частным передержкам, не понимали, как можно оставить собаку у незнакомого человека, и не видели в этом реальную альтернативу зоогостиницам или помощи родственников. Нам пришлось не просто продвигать сервис, а менять представление людей о том, как можно заботиться о питомцах. Мы начали с информационной кампании в соцсетях: объясняли, что такие сервисы работают по всему миру, приводили примеры, показывали, что это не какая-то экзотика, а нормальная практика для городских жителей. Второй ключевой шаг — создание доверия. Мы сразу сделали упор на безопасность: объясняли, что всех ситтеров проверяем через видеособеседования, берем их паспортные данные, контролируем работу через обязательные фото- и видеоотчеты. Первых клиентов убеждали личным контактом, долго общались, разъясняли нюансы. Чтобы подтвердить надежность сервиса, просили их оставлять подробные отзывы, и со временем это помогло — люди начали доверять системе, потому что видели реальный опыт других владельцев. Сначала к нам приходили те, кто уже пользовался похожими сервисами в других странах, потом клиенты по рекомендации, а затем спрос начал расти естественным образом.





Я полностью погрузилась в проект в январе этого года. До этого была удаленная подработка, но в какой-то момент пришло осознание: чтобы сервис заработал, нужно выкладываться на 100%. Я прекрасно понимала, что придется заниматься абсолютно всем. Это не просто идея — это реальная работа: организация процессов, поиск людей, взаимодействие с клиентами, контроль качества. Но если какие-то задачи мне были понятны (маркетинг, подбор исполнителей для рекламы, разработка сайта), то одно пугало больше всего — собеседования. Я никогда никого не нанимала. До этого всегда работала в найме — а тут надо было стать человеком, который берет других людей на работу, оценивает их компетенции и решает, подходят они или нет. Это было сложно.

Первая задача — поиск ситтеров. Вакансию разместили в Минске, и буквально за сутки пришло около 100 заявок. Сначала я обрадовалась: значит, люди заинтересованы, сервис может работать, есть спрос. Но потом поняла, что физически не успеваю обрабатывать столько заявок. Собеседования шли в онлайне, через видеозвонки по 20−40 минут. Вопросы для кандидатов стандартные: был ли у него опыт работы с животными, почему он хочет заниматься передержкой или выгулом, какие у него ожидания от работы…

Мне было сложно оценивать людей. Когда у тебя нет опыта найма, ты боишься ошибиться. Вроде человек хорошо говорит, но насколько он реально подходит? Смогу ли я доверить ему клиентов? Со временем я поняла, что здесь не нужны идеальные кандидаты с большим опытом: достаточно адекватных и надежных людей. Главное — чтобы они серьезно относились к работе и понимали, что это ответственность. На фоне большого спроса пришлось оптимизировать процесс найма. Мы сделали обучающие видео, которые кандидаты сначала должны были посмотреть, а затем сдать тест. Если человек прошел этот этап, он попадал ко мне на видеособеседование. Это значительно сократило нагрузку. В небольших городах наем шел сложнее. Там просто не было такого количества желающих работать ситтерами. В Минске поток огромный, а в городах — единичные заявки. Тогда мы нашли решение: в Беларуси есть госресурсы, на которых можно бесплатно размещать вакансии. Начали этим пользоваться, и постепенно находили ситтеров в регионах. На данный момент у нас 120−130 зарегистрированных ситтеров по всей стране, но подавляющее большинство по-прежнему работает в Минске.





Когда мы зарегистрировали компанию в январе 2024 года, нам казалось, что технически сервис можно запустить уже через пару месяцев, но в итоге процесс растянулся до конца октября. По сути, мы сделали не просто сайт, а полноценную платформу с личными кабинетами, системой бронирования, алгоритмами подбора исполнителей.

Как это работает: Клиент регистрируется на сайте. Вносит данные о своем питомце: вес, возраст, повадки, привычки. Система автоматически подбирает ситтера, который подходит по критериям. Клиент связывается с ситтером, договаривается о передержке или выгуле. После завершения передержки ситтер оплачивает сервису комиссию.

По итогу мы вложили в инфраструктуру около $ 15 тысяч. Причем изначально думали, что обойдемся меньшей суммой, но выяснилось, что многие идеи придется дорабатывать. Это был очень непростой процесс, и даже сейчас нам есть куда расти, но мы рады, что получили неплохие результаты.





С точки зрения привлечения клиентов пробовали все. Листовки не сработали. Мы раздавали их в парках, у ветклиник, в зоомагазинах — но практически не было клиентов, которые пришли именно оттуда. Зато отлично зашла контекстная реклама и SEO. Люди ищут такие услуги через Google, и если наш сайт появляется в поиске — они сразу переходят и оформляют заказ. Instagram тоже работает, но с отложенным спросом. Люди видят рекламу, спрашивают: «Как работает сервис? Сколько стоит передержка? Как проверить ситтера?» А потом говорят: «О, круто, обязательно воспользуюсь, но не сейчас». Это значит, что Instagram дает узнаваемость, но не моментальные продажи. Сейчас общее количество заказов по стране каждый месяц увеличивается, но неравномерно. В октябре, когда мы только запустились, получили фактически один заказ, а сейчас оказываем около 60 услуг за месяц. Пока сложно прогнозировать дальнейший рост, потому что самые сезонные месяцы — май, июнь, июль, август, и мы еще не работали в этот период.





«На практике оказалось, что люди действительно готовы платить за удобство»

Я никогда не ждала быстрых денег от нашего сервиса — было очевидно, что эта услуга новая для страны, люди должны сначала разобраться, привыкнуть, понять, что это удобно и безопасно. В первый месяц после запуска сайта выручка составила всего 13 BYN, но к настоящему моменту мы выросли почти в 100 раз. Пока проект остается дотационным, так как заработанных денег не хватает на покрытие рекламных расходов, но постепенно мы к этому придем.

На практике оказалось, что люди действительно готовы платить за удобство — возможность уехать в отпуск или командировку, не переживая за питомцев (стоимость передержки питомца на сутки примерно 30 BYN, однако ситтеры устанавливают цены свободно). Передержка — это одна часть бизнеса, но у нас также большой спрос на услуги выгула. Люди часто задерживаются на работе, болеют, уезжают на день в другой город, и в таких ситуациях им удобно заказать выгул. Средняя цена — 15 BYN за один раз. Клиенты по-разному относятся к стоимости: одни ищут самые бюджетные варианты, другие готовы платить больше, если видят, что ситтер надежен и имеет хорошие отзывы. Для нас важно, чтобы услуги были доступны в каждом городе. Когда у человека нет сил, нет энергии после работы, а собаку все равно нужно выгуливать, он должен иметь возможность быстро заказать ситтера и быть уверенным, что все пройдет хорошо.





Заказчики приходят с разными ситуациями. Самые частые случаи — передержка на время отпуска, командировки или болезни. Но бывают и экстренные ситуации, когда людям срочно нужно пристроить питомца, и они просто не знают, куда обратиться. Один из самых запоминающихся случаев произошел 31 декабря. Нам позвонил человек, который отдал собаку на передержку частному лицу, но там уже жила другая собака, и они не подружились. Началась агрессия, стресс, хозяева не знали, что делать. Время поджимало — оставалось три часа до боя курантов, а питомец не мог оставаться в этом доме. Мы в срочном порядке закинули запрос в чат ситтеров, и очень быстро нашелся специалист, который готов был принять собаку на праздник. Для владельца это было настоящим спасением, потому что он не знал, куда еще можно обратиться в такой момент.

Еще один случай — женщина с прединфарктным состоянием. Она позвонила и сказала, что не может лечь в больницу, потому что некому оставить собаку. Она буквально отказалась от госпитализации, потому что боялась оставить питомца одного. Она спросила: «Если вдруг со мной снова что-то случится, могу ли я вам доверить свою собаку?» Мы ее успокоили, объяснили, что в таких случаях мы сами можем приехать и забрать питомца, и она буквально вздохнула с облегчением, имея запасной план действий.



