Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса

Источник материала: ОНТ

Ультрафиолетовое излучение солнечного спектра быстро и эффективно убивает коронавирус, поэтому его можно активно применять в борьбе с COVID-19. Об этом заявил РИА Новости итальянский иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи.

Под руководством ученого проведено совместное исследование биологов и физиков. На первом этапе вирус SARS-CoV-2 поместили в капли воды, чтобы воспроизвести эффект, возникающий во время кашля или чихания инфицированного человека.

Вирус использовали в трех разных концентрациях. Низкая примерно соответствовала ситуации, когда в комнате находится зараженный человек, высокая – положению больного с тяжелой формой COVID-19, а также очень высокая, которая в реальной жизни не встречается.

Все эти материалы исследователи обработали разными дозами солнечного излучения в коротковолновом диапазоне – ультрафиолетом С (УФ-С). Про словам Клеричи, воздействие УФ-излучения даже в малых дозах за нескольких секунд уничтожало коронавирус.

Эксперт объяснил, что УФ-С полностью поглощается, когда лучи проходят через атмосферу нашей планеты, поэтому было решено провести исследование с ультрафиолетом длинноволнового (УФ-А) и средневолнового диапазона (УФ-В). Это излучение достигает земной поверхности, греет воздух и воздействует на человека.

Он добавил, что благодаря этому снизилась заболеваемость COVID-19 в Европе и большинстве стран в Северном полушарии. Тем временем в Южном полушарии сейчас зима, солнечное излучение не такое активное, там больше заражений.

При этом есть и исключения.

Фото: pixabay

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