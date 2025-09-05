12 лет — Битрикс24 (Беларусь) помогает бизнесу строить цифровое будущее

Источник материала: ProBusiness

Битрикс24 (Беларусь) отмечает 12 лет работы на белорусском рынке. Всё началось в 2013-м с небольшой команды и десятков клиентов. Сегодня — это тысячи компаний, сотни партнёров, крупные проекты в разных сферах и целая экосистема для белорусского бизнеса.



«Сегодня доля сервиса „Битрикс24“ среди белорусских компаний, использующих CRM от вендора, достигает 56% и нам по-прежнему есть куда расти. 12 лет мы продвигаем идею автоматизации бизнесов любого размера через решение конкретных задач сотрудников и руководителей», — поделилась Нина Никанорова, директор по маркетингу и директор Битрикс24 (Беларусь).



Какой день рождения без настоящей бизнес-тусовки в духе офисов 2000-х? Сегодня Битрикс24 (Беларусь) отмечает праздник в атмосфере культового сериала «Офис» — с лёгкой самоиронией и большой любовью к работе. Ведь офис — это всегда про живую энергию и эмоции людей, которые двигают проекты вперед. В программе — офисный своп, где ненужное превращается в нужное, мастера, готовые создать «тот самый» образ из офиса нулевых, фотозона с AI и турнир по 8-битным играм. Готовы увидеть, как это было?









































12 лет роста

За каждой цифрой — профессионалы Битрикс24 (Беларусь), которые внедряют продукт, помогают обновлять процессы и вместе с клиентами развивать сервис.

Результаты, за которыми стоит команда онлайн-сервиса Битрикс24 (Беларусь):

доля белорусских компаний, использующих CRM, где работает Битрикс24, достигает 56% ;

выстроена сеть из 600 официальных партнёров в регионах;

Битрикс24 стал первым вендором , который прошёл испытания программного обеспечения в ОАЦ и подтвердил высокий уровень информационной безопасности и защиты персональных данных;

локализованный продукт полностью соответствует требованиям белорусского законодательства;

действует пожизненно бесплатный тариф для бизнеса, который только начинает путь в автоматизацию.

За 12 лет мы стали трендсеттерами для белорусского бизнес-комьюнити

«Битрикс24» в Беларуси — это давно уже не только CRM № 1. За 12 лет мы научились слышать рынок и отвечать на его запросы. Лучшие решения рождаются не в кабинетах, а в диалоге с клиентами — именно поэтому новые функции и сервисы появляются из реальных задач бизнеса. Мы стали гибче, быстрее реагируем на изменения, а каждый инструмент оцениваем через призму ценностей и пользы для людей. Автоматизация для нас — не про галочки в CRM, а про время, энергию и качество жизни команд.

«За 12 лет „Битрикс24“ в Беларуси, как когда-то „Xerox“, превратился в имя нарицательное для автоматизации. Всё чаще компании говорят не „внедрить CRM“, а „поставить Битрикс24“», — поделилась Нина Никанорова, директор по маркетингу и директор Битрикс24 (Беларусь).





«Битрикс24» — это целая экосистема, в продукте AI под капотом, инструменты для совместной работы, а еще смелые идеи на поверхности и проекты, которые вдохновляют команды на рост. Каждое мероприятие — это живое бизнес-комьюнити, где появляются новые знакомства, инсайты и инструменты, которые сразу хочется пробовать в деле.



«За эти годы мы запустили проекты, которые пмогают компаниям разобраться что такое автоматизация и начать системно развиваться», — поделилась Нина Никанорова, директор по маркетингу и директор Битрикс24 (Беларусь).

Курсы от «Битрикс24» совместно с Lerna . Мы верим, что лучшая инвестиция — в себя. Поэтому открыли бесплатный доступ к курсам на 10 лет. Это постоянно обновляющийся контент: от автоматизации и программирования до психологии и личной эффективности. Среди них — цикл вебинаров «Вместе настроим» и лекции «Откуда берутся взрослые».

«Считаем бизнес» и «Разбуди свой бизнес». Этот цикл региональных мероприятий мы задумали как площадку, где предприниматели могут посмотреть на свой бизнес под новым углом. Вместе с участниками прямо «вживую» разбирали реальные цифры из зала, искали «узкие горлышки». В онлайн-режиме показывали, как ускорить процессы, увеличить доходы и сократить расходы. А ключевой посыл прост: создать платформу, где белорусские компании находят идеи для роста, делятся опытом и получают рабочие инструменты.

Менторы vs Дементоры. Формат, который полюбили и мы, и бизнес-сообщество. Три успешных руководителя встречались лицом к лицу с «дементорами» — обстоятельствами и процессами, которые тянули вниз. Здесь честно говорили и о фейлах, и о победах, а участники задавали вопросы прямо в чате и получали рабочие решения в эфире.

Все эти проекты объединяет одно: «Битрикс24» растёт вместе с клиентами, помогает им открывать новые горизонты и достигать целей, которые ещё вчера казались невозможными.

Спасибо, что вы с нами

За эти годы мы стали больше, чем сервис для бизнеса — мы стали партнёрами и друзьями для тысяч компаний по всей стране. Вместе мы меняем то, как работает бизнес в Беларуси, делаем его современным, открытым и эффективным. И именно это — наше главное достижение.



