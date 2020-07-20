Когда начнется массовая вакцинация от коронавируса: прогноз от ВОЗ

Источник материала: ОНТ

Массово делать людям прививки от COVID-19 могут начать в середине 2021 года. Такой прогноз озвучила заместитель главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, сообщает Deutshce Welle.

По словам Сваминатан, в настоящее время более 20 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания. Есть основания ожидать, что некоторые из них сработают. Результаты испытаний могут быть получены уже к началу следующего года.

Замглавы ВОЗ добавила: тот факт, что антитела к новому вирусу исчезают в сыворотке крови спустя несколько недель, нельзя считать доказательством отсутствия приобретенного иммунитета. Этот механизм пока еще не изучен в полной мере.

Напомним, недавно в ВОЗ сообщили, что первыми вакцину от коронавируса получат люди, которые находятся на передовой борьбы с пандемией. Это, в частности, водители и члены бригад скорой помощи, а также другие медики. В ВОЗ добавили, что в первую очередь нужно обеспечить вакциной еще и пожилых людей, а также тех, кто страдает от гипертонии, диабета и деменции.

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