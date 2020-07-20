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Роженица с COVID-19 умерла - младенец в тяжелом состоянии
20.07.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
На Львовщине (Украина) 20 июля умерла 28-летняя роженица, у которой ранее подтвердили коронавирус COVID-19. Младенец находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.
Как рассказал главный врач Жолковской центральной районной больницы Игорь Шевцив, ребенок родился через кесарево сечение в ночь на 18 июля.
По его словам, женщина является жительницей Яворовского района. В больницу ее госпитализировали с подтвержденным COVID-19. Сейчас за жизнь младенца борются неонаталоги неонатального центра Львовской областной клинической больницы.
"Женщине 28 лет, она из Яворовского района. В пятницу ночью она на 27 неделе беременности родила ребенка через кесарево сечение. Мы сделали все, что могли. Все специалисты, которых только можно было привлечь: начиная от областных и заканчивая академиком Александром Паенком, были вовлечены. Но спасти ее не удалось", – сказал Шевцив.
Подробностей состояния здоровья, когда женщину госпитализировали в больницу, врач не разглашает, до официального заключения патологоанатомов.
Заведующая отделением интенсивной терапии недоношенных новорожденных Львовской областной клинической больницы Зоряна Салабай сообщила, что ребенок сейчас находится в их отделении на искусственной вентиляции легких в очень тяжелом состоянии.
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На Львовщине (Украина) 20 июля умерла 28-летняя роженица, у которой ранее подтвердили коронавирус COVID-19. Младенец находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются...
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