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Заместитель председателя райисполкома Игорь Лазаревич встретился с коллективом Кореличского сырцеха

21.07.2020 — Новости о Коронавирусе | Полымя  
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Источник материала: Полымя

На встрече с трудовым коллективом Кореличского сырцеха заместитель председателя райисполкома Игорь Лазаревич рассказал об экономическом развитии района.

Заместитель председателя райисполкома Игорь Лазаревич встретился с коллективом Кореличского сырцеха

– Безусловно, пандемия отрицательно сказалась на работе отдельных сфер районного сектора экономики. В частности, она повлияла на гостиничный сектор, сферу туристических услуг и работу УКП БОН, – отметил заместитель председателя. – В связи с коронавирусом иностранные туристы перестали посещать Мирский замок, УКП БОН приостановил выездную торговлю. Эти факторы отрицательно повлияли на экономические показатели работы как музейного комплекса, так и Дома быта. Однако практически все предприятия Кореличского района работают без убытков.  За первое полугодие текущего года товарооборот по району составил 102,1%. К слову, в 10 из 17 районов Гродненщины данный показатель не достиг и 100%.

Заместитель председателя райисполкома Игорь Лазаревич встретился с коллективом Кореличского сырцеха

Подробно Игорь Лазаревич остановился на работе основного промышленного предприятия Кореличчины – ОАО «Кореличи-Лён». По его словам, производство продукции льнозавода составляет 62% в общем объеме промышленного производства. В прошлом году урожай льнотресты порадовал. Удалось собрать 11300 тонн льнотресты, что позволило увеличить объемы производства в 2,3 раза. В этом году виды на урожай льна также хорошие. На сегодняшний день вытереблено чуть более 60% площадей, занятых долгунцом. Однако будущий урожай будет во многом зависеть от погодных условий в период вылежки льнотресты.

Оксана ЯНУШ

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На встрече с трудовым коллективом Кореличского сырцеха заместитель председателя райисполкома Игорь Лазаревич рассказал об экономическом развитии района. –...
 
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