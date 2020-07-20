Туристический ренессанс: масштабный маршрут с Августовского канала в Беловежскую пущу и новые гостиницы. Как туристы возвращаются в безвизовый регион

Источник материала: Вороновская газета





Занавес пандемии, которым несколько месяцев назад накрыло границы во всем мире, понемногу начинает подниматься.

Тенденция заметна уже и в безвизовом Гродно – туристы постепенно восстанавливают привычные маршруты туров и экскурсий. Пока, конечно, до прошлогодних цифр далеко – в 2019 году безвизовым въездом только в парк «Августовский канал» воспользовались более 125 000 туристов из 70 стран. По данным управления спорта и туризма облисполкома, с 17 июня по 15 июля нынешнего года безвизовым въездом в регион воспользовались около 700 человек, в среднем – 40-60 туристов в день. По данным статистики, 80% из них предпочитают приезжать на выходные. Количество организованных туристических групп сегодня составляет 13%, в большинстве своем туристы предпочитают путешествовать индивидуально. Основной поток зарубежных гостей приходится со стороны Польши.





Своеобразную «передышку», которую предоставил коронавирус, в Гродно использовали с умом и максимально практично, чтобы усовершенствовать логистику и инфраструктуру в городе и регионе.

Это касается и обновления дорожной сети – серьезные работы удалось провести в том числе в историческом центре Гродно. Также были установлены указатели по пути к достопримечательностям региона, строились и обновлялись гостиницы (в особенности благоустройство гостиницы «Беларусь», которая после ремонта будет иметь рейтинг в 3-4 звезды), а также открытие ТРК «Triniti», который тоже привлекает туристов с точки зрения шопинг-туров.





Появилась еще одна достопримечательность, которую в прошлом сезоне не видели иностранные гости – это колесо обозрения в парке Жилибера. Постепенно начинается инициализация бренд-бука Гродно – пока с остановок и уличных баннеров, но дальше туристический логотип областного центра будет внедряться повсеместно.





безвизового региона , чтобы быть готовыми к моменту, когда познавать мир снова станет возможным. Обновление инфраструктуры затронуло не только Гродно, но и районы. Например, в Лиде и Новогрудке появились новые гостиницы, на очереди такой же объект в Волковысске. Улучшается инфраструктура в Жировичах, Гольшанах, закончена реставрация юго-западной башни Лидского замка. Возле знаменитых карьеров в Волковысском районе, прозванных «белорусскими Мальдивами», появятся кулинарный маршрут и новая смотровая площадка. В Щучине планируют установить в этом году памятник одному из самых знаменитых французов – Шарлю де Голлю, уже объявлен открытый конкурс эскизных проектов. В прошлом году большой популярностью пользовались и здравницы, поэтому в санатории «Радон» началось строительство дополнительного корпуса на 92 места. Таким образом, вынужденное затишье позволило аккумулировать силы и возможности нашего, чтобы быть готовыми к моменту, когда познавать мир снова станет возможным.





– В наших планах сейчас делать упор на трансграничные и трансрегиональные маршруты, – объясняет заместитель начальника управления спорта и туризма облисполкома Татьяна Лидяева. – В наших планах – связать единым маршрутом Августовский канал и Беловежскую пущу, чтобы он проходил через Волковысский, Берестовицкий и Свислочский районы. Также ведем переговоры с польскими коллегами по созданию трансграничного маршрута.

На наш взгляд, брендами должны являться и сами районы, для этого снимаются презентационные ролики, создаются новые туристско-информационные центры. По свидетельству наших туристических компаний интерес к нашему региону не ослабевает. Сейчас главная задача – за счет сезонных мероприятий увеличить время пребывания туристов в безвизовой зоне, что приведет к загрузке гостиничного бизнеса. И стоит также отметить, что будущее за агротуристическим бизнесом, который практически не зависит от обычного туристического сезона.







дворцово-парковый комплекс в Святске и усадебно-парковый комплекс в Радзивилках. Рассчитывают и на то, что окончание реставрации Старого замка также привлечет гостей из-за рубежа. Кстати, прогноз у самих туркомпаний – сдержанно-оптимистичный и в основном нацелен на начало осени. Во-первых, с 1 июля повысилась цена на групповую визу: с 10 до 35 евро на человека. Это делает безвизовый туризм более чем привлекательной альтернативой и позволит строить туристические маршруты как раз по Гродненской и Брестской областям. Во-вторых, в сентябре для туристов планируют открытьи усадебно-парковый комплекс в Радзивилках. Рассчитывают и на то, что окончание реставрациитакже привлечет гостей из-за рубежа.





– На сегодняшний день путешествия в Гродненскую область для граждан Польши достаточно привлекательны, – отмечает директор туристической компании «Студия отдыха» Константин Караченцев. – Конечно, идет сокращение программ по времени пребывания, кто-то приезжает уже без ночевок. Наша задача – сделать так, чтобы туристы продолжили приезжать летом. А осенью будем стараться увеличивать поток туристов. Конечно, во многих западных СМИ говорится о второй волне пандемии, тем не менее, мы видим и предпосылки к тому, чтобы туристы в Гродно вернулись. Это и уменьшение заболеваемости, и безопасная ситуация в целом. С мероприятиями сейчас довольно большой вопрос, поэтому основной упор делаем на посещение туристами достопримечательностей. Хотелось бы, что бы уже в сентябре начинались небольшие мероприятия на уровне города.









Даже в нынешнее время туристическая сфера является привлекательной для инвесторов самого разного калибра. В конце июля на базе СЭЗ «Гродноинвест» пройдет онлайн-конференция для потенциальных инвесторов из Восточной Европы и туристических компаний, которых заинтересовал туристический потенциал Гродненской области.

Виктор МОХАНЬ

Фото: из архива «ГП»

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