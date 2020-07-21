Требование Бабарико, заявления Тихановской, чего ждать от выборов и самый дорогой дом - все за вчера

Летние деньки пролетают так стремительно, вот уже и «Славянский базар» эпохи коронавируса закончился, награды раздали (кстати, некоторые звезды пешком пересекали границу, чтобы поучаствовать в фестивале). Да и погода нам как бы намекает, что осень не за горами. Эх, сейчас бы на море, пусть даже на Минское. Ну что, пробежимся по важным событиям понедельника?
САМОЕ ВАЖНОЕ
Предвыборная кампания продолжается, и из гонки власть выкинула самых сильных альтернативных кандидатов. Все пропало? Отнюдь, уверен независимый аналитик Сергей Чалый. Читайте о том, как решить главную задачу выборов, почему власть углубляет раскол, с которым при любом раскладе не сможет справиться, и когда наступает момент снятия масок.
Кандидат в президенты Светлана Тихановская вчера сообщила, что вывезла детей в безопасное место: они находятся на территории ЕС вместе со своей бабушкой. Кроме того, кандидат выступила в эфире радио: она озвучила основные тезисы своей предвыборной программы и рассказала, что будет после ее победы на выборах. (Кстати, на месте пикета Тихановской в воскресенье в Минске наблюдались проблемы со связью. С чем это могло быть связано?) Также кандидат дала интервью: она рассказала о транзите власти после ее победы и готова ли к дебатам с Лукашенко. На встречу с журналистом Светлана пришла вместе с Вероникой Цепкало (она обратилась к известным спортсменам и писательнице Светлане Алексиевич) и Марией Колесниковой. А вы знали, что Мария большую часть жизни занимается музыкой, играет на флейте и любит серфинг?
На радио выступил еще один кандидат: Андрей Дмитриевговорил на белорусском языке. Доверенное лицо Лукашенко Олег Гайдукевичвысказался о митинге на Бангалор и словах президента о женщинах. А вот доверенным лицом Анны Канопацкой стал первый премьер-министр страны.
Верховный суд не удовлетворилжалобу Валерия Цепкало на отказ в регистрации кандидатом в президенты. Основанием для нерегистрации стали недостаток достоверных подписей и несоответствия в декларации о доходах его супруги. Кстати, в ЦИК с начала кампании уже поступило около 10 тысяч жалоб, а Генпрокуратура ответила на массовые жалобы по поводу обоснованности действий центральной комиссии.
Виктор Бабарико требует у Белтелерадиокомпании опровергнуть сведения из репортажей «Беларусь-1». Так он отреагировал на репортаж белорусского телевидения, в котором цитировались слова президента, что Бабарико «зарыдал» и «начал давать показания».
Передачи в ЦИП на Окрестина принимают только два часа, привезти можно одну раз в три дня. Это теперь знают родные задержанных на акциях солидарности. Поговорили с людьми, которые в понедельник собрались в очереди у ЦИП. На акциях задерживали также и журналистов. За два месяца кампании силовики задержали более 40 журналистов. В это время корреспонденты выполняли свою работу — освещали события в стране.
Белорусы забирают вклады из банков. Спросили у эксперта, что будет дальше на рынке депозитов. Сразу уточним, что возврат вкладов физлицам гарантирует государство.
Странная ситуация в Бобруйске: местное СМИ записало несколько сюжетов с комментариями прохожих о президентских выборах, теперь главный идеолог требует их удалить. Что происходит?
В Беларуси, по данным на 20 июля, 66 213 случаев COVID-19 с начала пандемии (+ 118 инфицированных за сутки), выздоровели и выписаны 58 290 пациентов (+ 86 за сутки), умерли 503 пациента (+ 4 за сутки).
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Продолжаем рассказывать вам о кандидатах в президенты. Например, у кого какой автомобиль. Сергей Череченьездит на служебном Infiniti. Автомобили — это его страсть с молодости. Кандидат рассказал, как заработал на первую машину, что думает о дорожном налоге и пьяных пешеходах.
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Вы любите классическую музыку? Наш герой — одаренный пианист. Андрея в музыкальную школу привел его отец. Сам же он загорелся делом после выигранного конкурса. Потом была учеба в консерваториях в Москве и Бирмингеме. В Великобритании отношение к классической музыке очень отличается от нашего. Почитайте его историю.
Говорят, этим летом просто бум лисичек, но число собранных килограммов героев этого текста мало волнует. Поговорили с теми, кто не зарабатывает на грибах, а ходит в лес за приключениями, адреналином и красивыми кадрами.