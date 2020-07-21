Требование Бабарико, заявления Тихановской, чего ждать от выборов и самый дорогой дом - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Летние деньки пролетают так стремительно, вот уже и «Славянский базар» эпохи коронавируса закончился , награды раздали (кстати, некоторые звезды пешком пересекали границу , чтобы поучаствовать в фестивале). Да и погода нам как бы намекает, что осень не за горами. Эх, сейчас бы на море, пусть даже на Минское . Ну что, пробежимся по важным событиям понедельника?





САМОЕ ВАЖНОЕ





Белорусы забирают вклады из банков . Спросили у эксперта, что будет дальше на рынке депозитов. Сразу уточним, что возврат вкладов физлицам гарантирует государство.

. Спросили у эксперта, на рынке депозитов. Сразу уточним, что возврат вкладов физлицам гарантирует государство. Странная ситуация в Бобруйске : местное СМИ записало несколько сюжетов с комментариями прохожих о президентских выборах, теперь главный идеолог требует их удалить. Что происходит?

: местное СМИ записало несколько сюжетов с комментариями прохожих о президентских выборах, теперь главный идеолог требует их удалить. В Беларуси, по данным на 20 июля , 66 213 случаев COVID-19 с начала пандемии (+ 118 инфицированных за сутки), выздоровели и выписаны 58 290 пациентов (+ 86 за сутки), умерли 503 пациента (+ 4 за сутки).

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Продолжаем рассказывать вам о кандидатах в президенты. Например, у кого какой автомобиль. Сергей Черечень ездит на служебном Infiniti . Автомобили — это его страсть с молодости. Кандидат рассказал, как заработал на первую машину, что думает о дорожном налоге и пьяных пешеходах.

18 июля минчане заметили, как по городу в районе улицы Калиновского движется колонна военной техники . В Минобороны пояснили, что это было .

. В Минобороны пояснили, . В Гомеле судят 18-летнего Юрия Германовича. Его в День независимости прямо с улицы забрала милиция: якобы он приставал к прохожим и размахивал руками. Молодой человек говорит , что просто шел с другом на пляж.

Юрия Германовича. Его в День независимости прямо с улицы забрала милиция: якобы он приставал к прохожим и размахивал руками. Молодой человек , что просто шел с другом на пляж. Редкое архивное видео : как строили аэропорт «Минск-1» и на каких самолетах летали наши бабушки и дедушки. «Минск-1» был открыт в 1933-м и почти полвека являлся единственным гражданским аэропортом города.

: и на каких самолетах летали наши бабушки и дедушки. «Минск-1» был открыт в 1933-м и почти полвека являлся единственным гражданским аэропортом города. Вы любите классическую музыку? Наш герой — одаренный пианист . Андрея в музыкальную школу привел его отец. Сам же он загорелся делом после выигранного конкурса. Потом была учеба в консерваториях в Москве и Бирмингеме. В Великобритании отношение к классической музыке очень отличается от нашего. Почитайте его историю .

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Все новости понедельника, 20 июля

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