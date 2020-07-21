ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Израиль до 1 сентября продлил запрет на въезд иностранцев

21.07.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Израиль еще на месяц, до 1 сентября, продлил запрет на въезд иностранцев в страну, сообщило в понедельник издание Globes.






Сообщается, что израильское управление аэропортов направило всем авиакомпаниям уведомления, что строгий погранконтроль будет действовать из-за возобновления распространения коронавируса нового типа.

Таким образом, полный запрет на въезд в страну иностранцев без израильских паспортов продлен до 1 сентября.

При этом что израильтяне, которые возвращаются из-за границы, все так же должны будут оставаться на 14-дневном карантине с момента прилета.

Израиль с середины марта на фоне пандемии коронавируса запретил въезд иностранцев. Ожидалось, что его действие будет отменено с 1 августа.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Израиль еще на месяц, до 1 сентября, продлил запрет на въезд иностранцев в страну, сообщило в понедельник издание Globes.
 
Новости дня
Новости
 
Экспресс-тест на коронавирус с 21 июля можно сделать в любой поликлинике Гомеля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика