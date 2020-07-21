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Прощайте. Девять заведений, которые закрылись в Минске навсегда

21.07.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский ресторанный бизнес переживал разное. Но в этом году, кажется, сценарий был самым неожиданным. Очень распространенной была практика закрывать заведения на время. Но это не о нашей сегодняшней подборке. AFISHA.TUT.BY показывает места, которые закрылись в Минске навсегда. Другие материалы рубрики ищите по соответствующему тегу.

Feelini — Интернациональная, 36


Фото: tam.by

В этом месяце закрылось кафе европейской кухни с семилетней историей, что работало в бизнес-центре на Октябрьской площади. Кафе входило в структуру Barbaris Group как Malt&Hops, бары «Лес», Coyote, кафе Sprava.

«Сад» — пл. Свободы, 17


Фото: tam.by

«Сад» открылся в сентябре 2016 года, и «вырос» он из террасы, которая в то лето так полюбилась минчанам. Проработало место меньше четырех лет: владельцы решились на создание нового проекта по старому адресу. Теперь тут работает Izi Bar с израильским стритфудом, а от «Сада» ничего не осталось, разве что терраса.

«Буфет» — Зыбицкая, 9


В июле 2017 г. на Зыбицкой открылся гастробар «Буфет». Не дожидаясь следующего летнего сезона, заведение выставили на продажу. Проработал «Буфет», конечно, дольше чем год, но все равно закрылся.

«Винный шкаф» — Революционная, 30


Бар «Винный шкаф» с улицы Революционной, 30, открылся в 2015 году. Проработал пять лет, в этом году совладелица бизнеса Ольга Мазур закрыла его. По ее признанию, это было сложным решением. Позже она рассказала, что бренд «Винный шкаф» оставляет за собой и, возможно, когда-нибудь еще откроет под таким названием проект в столице.

«Грай» — Интернациональная, 33


После трех с половиной лет кафе белорусской кухни «Грай», которое работало на Интернациональной, 33, тоже прекратило существование. По признанию управляющего, кафе всегда было дотируемым объектом, оно не очень быстро «раскачивалось» в плане прибыли, а поддерживать его и дальше, учитывая резкий откат в период коронавируса, не было смысла.

Godji — Революционная, 17


Бар на Революционной не проработал и трех лет. Он открылся в июле 2017-го, а сейчас его сменила «Дринкерия». К слову, интерьер кардинально не поменялся, а вот вместо блюд азиатской кухни теперь на Революционной, 17, готовят вполне себе европейские закуски.

«ЮZe бар» — Газеты «Правда», 40, к.1


Бар ЮZe проработал в Юго-Западном районе столицы чуть больше двух лет. Закрылся, к слову, давно, полтора года назад. На старте проект показывал неплохие результаты, даже лучше, чем прогнозировали создатели. Но, как сказали в прощальном слове представители заведения, пришла пора двигаться дальше. Сейчас на этом месте работает бар Bokal.

«Шикари» — ул. Сурганова, 50


Фото: dir.by

Заведение российской сети, которое открыли на Сурганова через несколько месяцев после запуска первого объекта на проспекте Независимости, закрылось. На этом месте ресторан проработал меньше четырех лет (стартовал проект в декабре 2016 г.). «Шикари» на проспекте по-прежнему работают.

«Каўка» — Октябрьская, 16


Фото: koko.by

Бар «Каўка» на Октябрьской, 16, существовал недолго — около полугода, он открылся в ноябре 2019 г. Сейчас помещение изменилось до неузнаваемости. Не так давно там запустилось новое место в совсем другом формате — бар Pussy Pong, и мы о нем уже написали.

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Теги: Минск
 
 
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В этом году многие заведения закрывались на время. Сегодня рассказываем о тех, что закрылись в Минске навсегда. Другие материалы рубрики ищите по соответствующему...
 
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