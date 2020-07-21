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Прощайте. Девять заведений, которые закрылись в Минске навсегда
21.07.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусский ресторанный бизнес переживал разное. Но в этом году, кажется, сценарий был самым неожиданным. Очень распространенной была практика закрывать заведения на время. Но это не о нашей сегодняшней подборке. AFISHA.TUT.BY показывает места, которые закрылись в Минске навсегда. Другие материалы рубрики ищите по
Feelini — Интернациональная, 36
В этом месяце
«Сад» — пл. Свободы, 17
«Сад» открылся в сентябре 2016 года, и «вырос» он из террасы, которая в то лето так полюбилась минчанам. Проработало место меньше четырех лет: владельцы решились на создание нового проекта по старому адресу. Теперь тут
«Буфет» — Зыбицкая, 9
В июле 2017 г. на Зыбицкой
«Винный шкаф» — Революционная, 30
Бар «Винный шкаф» с улицы Революционной, 30, открылся в 2015 году. Проработал пять лет, в этом году совладелица бизнеса Ольга Мазур
«Грай» — Интернациональная, 33
После трех с половиной лет кафе белорусской кухни «Грай», которое работало на Интернациональной, 33, тоже
Godji — Революционная, 17
Бар на Революционной не проработал и трех лет. Он открылся в июле 2017-го, а сейчас его сменила «Дринкерия». К слову, интерьер кардинально не поменялся, а вот вместо блюд азиатской кухни теперь на Революционной, 17, готовят вполне себе европейские закуски.
«ЮZe бар» — Газеты «Правда», 40, к.1
Бар ЮZe проработал в Юго-Западном районе столицы чуть больше двух лет. Закрылся, к слову, давно, полтора года назад. На старте проект
«Шикари» — ул. Сурганова, 50
Заведение российской сети, которое открыли на Сурганова через несколько месяцев после
«Каўка» — Октябрьская, 16
Бар «Каўка» на Октябрьской, 16, существовал недолго — около полугода, он открылся в ноябре 2019 г. Сейчас помещение изменилось до неузнаваемости. Не так давно там запустилось новое место в совсем другом формате — бар Pussy Pong, и мы о нем уже
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В этом году многие заведения закрывались на время. Сегодня рассказываем о тех, что закрылись в Минске навсегда. Другие материалы рубрики ищите по соответствующему...
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